Туроператоры готовятся к судебным тяжбам с "ВИМ-Авиа"Сегодня в 08:59
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Они намерены "выбить" с перевозчика убытки.
Туроператоры готовят судебные иски к авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая подпортила отдых тысячам уральцев.
Как рассказал "Уралинформбюро" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, игроки рынка намерены взыскать с перевозчика убытки, связанные с простаиванием номеров в отелях в связи с переносом вылетов. Также операторы хотят "выбить" расходы на обеспечение пассажиров питанием и проживанием в случае задержек рейсов.
"Это иск не коллективный, поэтому говорить о сумме претензий сложно. Скорее всего, часть вопросов все-таки будет снята в досудебном порядке. Какая-то часть, конечно, будет решаться в суде", - прокомментировал Мальцев.
Сейчас "ВИМ-Авиа" признает ответственность перед операторами только за невыполненные перевозки. Она будет "отрабатывать" перечисленные суммы в дальнейшем.
Стоит напомнить, что проблемы с "ВИМ-Авиа" у российских туристов начались в конце мая - начале июня. Из-за несвоевременного возврата с техобслуживания сразу несколько бортов произошли задержки и отмены рейсов. Позже перевозчик заявил о том, что вынужден урезать чартерную программу. По оценкам экспертов, на Урале из-за перевозчика пострадали от 18 до 25 тысяч человек. Им пришлось перенести отдых на более позднее время, лететь в другую страну или вовсе отказаться от путешествий.
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