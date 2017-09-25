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Свердловским дольщикам накинули срокСегодня в 13:06

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На включение в реестр "обманутых".

Заксобрание Свердловской области продлило до 1 января 2019 года срок, в который граждане, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, могут подать заявление на включение в реестр обманутых дольщиков. С соответствующей инициативой выступили 25 сентября на заседании Заксобрания депутаты Людмила Бабушкина и Валентин Лаппо, сообщает "Уралинформбюро".

Предложения депутатов касаются изменения ст. 4 областного закона "О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах". Предыдущая редакция закона предусматривала в качестве крайнего срока подачи таких заявок 1 января 2017 года.

При этом разработчики законопроекта признались, что не знают точно, на сколько человек пополнится реестр после того, как изменения вступят в силу. Валентин Лаппо лишь предположил, что "сумма может значительно измениться". Однако Людмила Бабушкина в кулуарах заседания сообщила, что реестр могут пополнить дольщики 18 недостроенных домов.

Следует напомнить, что Свердловская область в 2011 году стала одним из первых субъектов федерации, где приняли закон в защиту обманутых дольщиков. Однако из-за действий недобросовестных застройщиков, которые постоянно изобретают новые мошеннические схемы, закон пришлось четыре раза корректировать.

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