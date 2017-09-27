Свердловский минфин взгромоздился на "бюджетные рельсы"26 сентября в 18:59
- Текст
Под взором прессы и депутатов ЗакСо.
26 сентября в министерстве финансов Свердловской области состоялось первое публичное мероприятие, предваряющее утверждение бюджета региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Под взором прессы на согласительной комиссии озвучивали свои предложения представители муниципалитетов.
Как сообщает корреспондент "Уралинформбюро", первую половину дня заняли чиновники Артемовского, Бисерти, Арамиля, Волчанска, Богдановича и других небольших муниципалитетов. На вторую половину запланировали "тяжелую артиллерию" – город Екатеринбург с его дорогостоящими "хотелками": ремонтом дорог и подготовкой к ЧМ-2018, тянущими не на одну сотню миллионов рублей.
Впрочем, как оптимистично заметил председатель комитета ЗакСо по бюджетной политике Владимир Терешков, деньги у области есть. Осталось распределить их между населенными пунктами.
Всего на согласительную комиссию заявились 72 муниципальных образования, оставшихся двух ждут в последний день ее работы. По предварительным оценкам, объем их финансовых "просьб" тянет на 5 с лишним миллиардов рублей - на миллиард больше, чем годом ранее.
"На согласительных процедурах мы выделяем те корневые проблемы, которые обязательно должны найти отражение в местных бюджетах. Мы обозначили вопросы, касающиеся газификации, строительства школ и детских дошкольных учреждений, приобретения автобусов для перевозки детей в школы из отдаленных территорий. Здесь мы видим системные вопросы каждого муниципалитета. Например, поддержка сельских клубов - этот вопрос мы начали активно решать в текущем году и уверены, что нужно продолжать", - пояснил Терешков.
Депутат назвал поднимаемые муниципальными чиновниками темы "очень хорошими": "Энергосбережение, переход на новые технологии, строительство блочных котельных. Есть предложения отдельных территорий по замене технологического оборудования в школьных столовых. Словом, на согласительных процедурах мы рассматриваем все многообразие жизни муниципалитетов. Все проекты муниципалитетов крайне важны для территорий и не поддержать их мы не имеем права".
В качестве конкретного примера глава бюджетного комитета ЗакСо привел Волчанск, глава которого попросил свыше 90 миллионов рублей на реконструкцию котельного оборудования и "еще немного денег" на замену трамвайных путей.
"В Волчанске ходит трамвай – и по центру, и по лесу. Время идет, изнашиваются рельсы – их надо менять. Мы когда-то с приобретением трамвая им помогали. И сейчас приняли решение – тоже поможем!", - порадовался за Волчанск парламентарий.
По словам Терешкова, сегодня экономика Среднего Урала уверенно поднимается "с колен", в ближайшее время планируется в третий раз внести изменения в текущий бюджет, увеличив его доходную часть более чем на 14 миллиардов рублей. "Появляются деньги и у муниципалитетов, появляются четкие перспективы реализации своих проектов", - заключил он.
Стоит отметить, что годом ранее процесс утверждения бюджета Свердловской области хоть и обошелся без громких скандалов, но по ряду пунктов вызвал споры. Особенно рьяно, как, впрочем, и всегда, депутаты регионального парламента "разбирались" с финансированием дорожных работ, не без скрипа обсуждались траты на нужды ТФОМС и газификацию территорий. Удовлетворить все "хотелки" тогда до конца года так и не смогли, многое пришлось отложить на текущий год - в ожидании допдоходов и корректировок документа.
Ранее по теме:
Свердловский минфин готов увеличить траты на муниципалитеты
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
26 сентября в 20:04
Власти Среднего Урала озаботились бутылками
И экологией.26 сентября в 19:34
Житель Канады выпроводил семью медведей со своего двора
Вежливо попросив.26 сентября в 19:05
Российским бюджетникам пообещали рост зарплат
В новом году.26 сентября в 18:59
Свердловский минфин взгромоздился на "бюджетные рельсы"
Под взором прессы и депутатов ЗакСо.26 сентября в 18:32
Житель Монетного погиб от пули браконьера под Екатеринбургом
Предполагаемый убийца охотился на лося.26 сентября в 18:13
В Челябинске гибель роженицы вылилась в "уголовку"
Виновным грозит до 3 лет.26 сентября в 18:12
Квентин Тарантино собрался к алтарю
Впервые за 54 года.26 сентября в 17:59
Реконструкцию свердловских дорог проконтролирует экс-мэр Арамиля
Прогноз "Уралинформбюро" о переходе Герасименко в облправительство сбылся.26 сентября в 17:37
В серовской школе умерла ученица
Прямо на уроке.26 сентября в 17:33
Избитые в Турции уральцы написали заявление в полицию
И сняли побои.26 сентября в 17:30
Мэрия Екатеринбурга отказывается оплачивать освещение дворов
Как того требует Минстрой РФ.26 сентября в 17:06
В Кольцово образовался человеческий затор
Из-за несоблюдения графика прилетов.26 сентября в 16:54
Тюменским энергетикам не страшны шторм и мороз
Аварии ликвидируют в любую погоду.26 сентября в 16:45
Дело "тагильской борзоты" ушло в суд
С обвинительным заключением.26 сентября в 16:44
Роскомнадзор отвел Facebook считанные месяцы
Для переноса баз данных.
Главные новости
- 26 сентября в 17:30Мэрия Екатеринбурга отказывается оплачивать освещение дворов
- 26 сентября в 16:40Нижегородская область без Шанцева: губернатор-старожил покинул пост
- 26 сентября в 16:28"Черная дыра" в треугольнике Чернина
- 26 сентября в 15:11"ВИМ-Авиа" украла у челябинцев сутки отпуска
- 26 сентября в 13:27Ельцин-Центр нашел у благотворителей 2 миллиарда
Аналитика
"Черная дыра" в треугольнике Чернина
Новый этап расследования "Уралинформбюро".
Без средств к переселению
В "медной" столице.
Идите, школьники, пешком!
Родители, забудьте о поборах.