Под взором прессы и депутатов ЗакСо.

26 сентября в министерстве финансов Свердловской области состоялось первое публичное мероприятие, предваряющее утверждение бюджета региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Под взором прессы на согласительной комиссии озвучивали свои предложения представители муниципалитетов.

Как сообщает корреспондент "Уралинформбюро", первую половину дня заняли чиновники Артемовского, Бисерти, Арамиля, Волчанска, Богдановича и других небольших муниципалитетов. На вторую половину запланировали "тяжелую артиллерию" – город Екатеринбург с его дорогостоящими "хотелками": ремонтом дорог и подготовкой к ЧМ-2018, тянущими не на одну сотню миллионов рублей.

Впрочем, как оптимистично заметил председатель комитета ЗакСо по бюджетной политике Владимир Терешков, деньги у области есть. Осталось распределить их между населенными пунктами.

Всего на согласительную комиссию заявились 72 муниципальных образования, оставшихся двух ждут в последний день ее работы. По предварительным оценкам, объем их финансовых "просьб" тянет на 5 с лишним миллиардов рублей - на миллиард больше, чем годом ранее.

"На согласительных процедурах мы выделяем те корневые проблемы, которые обязательно должны найти отражение в местных бюджетах. Мы обозначили вопросы, касающиеся газификации, строительства школ и детских дошкольных учреждений, приобретения автобусов для перевозки детей в школы из отдаленных территорий. Здесь мы видим системные вопросы каждого муниципалитета. Например, поддержка сельских клубов - этот вопрос мы начали активно решать в текущем году и уверены, что нужно продолжать", - пояснил Терешков.

Депутат назвал поднимаемые муниципальными чиновниками темы "очень хорошими": "Энергосбережение, переход на новые технологии, строительство блочных котельных. Есть предложения отдельных территорий по замене технологического оборудования в школьных столовых. Словом, на согласительных процедурах мы рассматриваем все многообразие жизни муниципалитетов. Все проекты муниципалитетов крайне важны для территорий и не поддержать их мы не имеем права".

В качестве конкретного примера глава бюджетного комитета ЗакСо привел Волчанск, глава которого попросил свыше 90 миллионов рублей на реконструкцию котельного оборудования и "еще немного денег" на замену трамвайных путей.

"В Волчанске ходит трамвай – и по центру, и по лесу. Время идет, изнашиваются рельсы – их надо менять. Мы когда-то с приобретением трамвая им помогали. И сейчас приняли решение – тоже поможем!", - порадовался за Волчанск парламентарий.

По словам Терешкова, сегодня экономика Среднего Урала уверенно поднимается "с колен", в ближайшее время планируется в третий раз внести изменения в текущий бюджет, увеличив его доходную часть более чем на 14 миллиардов рублей. "Появляются деньги и у муниципалитетов, появляются четкие перспективы реализации своих проектов", - заключил он.

Стоит отметить, что годом ранее процесс утверждения бюджета Свердловской области хоть и обошелся без громких скандалов, но по ряду пунктов вызвал споры. Особенно рьяно, как, впрочем, и всегда, депутаты регионального парламента "разбирались" с финансированием дорожных работ, не без скрипа обсуждались траты на нужды ТФОМС и газификацию территорий. Удовлетворить все "хотелки" тогда до конца года так и не смогли, многое пришлось отложить на текущий год - в ожидании допдоходов и корректировок документа.

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