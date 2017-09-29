Или в креативный кластер с "Островами".

Сразу три концепции благоустройства набережной Верх-Исетского пруда, Исети и территории "старого ВИЗа" вынесут на рассмотрение градсовета творческие коллективы архитекторов из Екатеринбурга, Москвы и Польши, сообщает "Уралинформбюро".

Варианты обустройства старейшей промышленной территории города разработаны в рамках конкурса, организованного весной 2017 года администрацией Екатеринбурга при поддержке частных спонсоров. В финал конкурса вышли 8 архитектурных бюро и архитекторов-"одиночек".

Финальные плоды творческих усилий конкурсантов градсовет рассмотрит 6 октября. Первая концепция, представленная на обсуждение архитектурной общественности, называется "Зеленый берег". Она разработана екатеринбургским ГКБ "ПИАР" и польским архитектурным бюро S&P Architectura krajobrazu. Данный проект предусматривает создание на территории, прилегающей к пруду и набережной Исети, экологического парка с широким функционалом.

Так будет выглядеть пляжная зона в концепции "Зеленого берега". Фото: екатеринбург.рф.

В частности, там планируется разместить площадки для активного отдыха, рестораны, сеть пляжей и открытых бассейнов. Также предусмотрено создание коммерческой зоны с элементами исторической застройки. Между полуостровом Баран и существующим Визовским пляжем будет проложен гребной канал.

Рядом со старыми заводскими корпусами вырастет "Креативный кластер", Фото:екатеринбург.рф.

Концептуальным ядром территории станет так называемый "Креативный кластер" на месте старых корпусов Верх-Исетского завода. На территории кластера разместятся бульвар, площадь для перформансов, арт-студии, сеть кафе и ресторанов, а также Цветочный мост, который встанет между берегами ВИЗ-пруда напротив существующей заводской плотины.

Вторая концепция, "Река" подготовлена архитектурным бюро "Консорциум "Проект Река". Она делает акцент на архитектурно-исторической составляющей "старого ВИЗа" и активно использует прилегающее к ней водной пространство. В частности, предполагается обустройство трех уровней прибрежной зоны Исети: живая вода с естественным берегом, пешеходная мощеная набережная и зеленая либо песчаная набережная с детскими площадками и местами отдыха.

Перспектива улицы Кирова в представлении авторов "Проекта Река". Фото: екатеринбург.рф.

При этом будут задействованы исторические заводские водоводы. Так, каналы вешнего сброса воды будут задействованы в обустройстве 6-метрового водопада. Сам же комплекс старого завода превратится в музейное пространство, часть его станет бизнес-парком. Под одним из путепроводов через Исеть будет обустроен летний театр, а на площади Субботников заработает фонтан.

Третья концепция, лаконично названная автором "Острова", принадлежит московскому архитектору Александру Незнамову. Она основана на творческом использовании семи обособленных зон на южном березу ВИЗ-пруда, которые превратятся в 7 тематических "островов": Детства, Спорта, Культуры, Маяка, Тишины, Встреч и Искусства.

Через эти порталы горожане попадут на "Острова". Фото: екатеринбург.рф.

Каждый из этих "островов" будет оборудован высоким каменным порталом, а набережную пруда соединят с Площадью Искусств (нынешняя площадь Субботников) спиралевидным спуском.

Какая из этих концепций будет выбрана для реализации, выяснится уже на следующей неделе. Следует добавить, что призовой фонд конкурса составляет 1 миллион рублей. Занявшие три призовых места получат 600, 300 и 100 тысяч рублей соответственно. Инвесторами конкурса выступили яхт-клуб "Коматек" и строительная компания "Западный берег".

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