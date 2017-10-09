Под большой магазин?

Сталинские дома на улице Свердлова в ближайшие годы ожидает реставрация. Акт обследования одного из них, расположенных по адресу Свердлова, 58, опубликован на сайте областного Управления по охране и использованию объектов культурного наследия, сообщает "Уралинформбюро".

Экспертизу памятника, который до сих пор используется как жилое помещение, заказало ООО "ПрофБизнес" По мнению экспертов из Челябинска, здание находится в работоспособном и нормальном состоянии, но требует обновления фасадов. Кроме того, эксперты рекомендуют выполнить перепланировку ряда помещений, демонтировав ненесущие перегородки позднего периода, и таким образом объединить несколько помещений в единый зал.

Эта процедура требуется для приспособления первого этажа под нужды торговли. Современные металлопластиковые витрины, по мнению экспертов, следует сохранить. Стоит отметить, что в настоящий момент в здании расположены чайные, мебельные и меховые магазины, однако центральная и южная часть помещения первого этажа не используются.

Дом №58 является ярким примером советской неоклассики и неотъемлемой частью градостроительного ансамбля улицы Свердлова, состоящего из десяти пятиэтажных жилых зданий и здания института НИИ "Гипротранс". Комплекс был возведен в начале 50-х годов ХХ века. К его созданию приложили руку такие корифеи архитектуры, как Виктор Безруков, Моисей Рейшер, Виктор Лицкевич и Владимир Емельянов.

Следует добавить, что реставрация памятника задумана в рамках сохранения объектов культурного наследия улицы Свердлова, оказавшихся по соседству с зоной строительства ЖК "Екатерининский парк". Проект высотного жилого квартала на месте бывшей промплощадки завода "Уралтрансмаш" был в марте 2017 года одобрен на заседании градсовета при губернаторе Свердловской области. Застройка охватит территорию в квартале улиц Азина, Свердлова, Шевченко и Мамина-Сибиряка. Общая ее площадь составит порядка 30 гектаров.

Ранее по теме

Екатеринбургский завод защитили от высоток