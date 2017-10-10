Берег Исети засадят розамиСегодня в 17:55
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По плану "Осы".
Благоустройство набережной Исети на участке от Малышева до Куйбышева начнется с озеленения территории, сообщает "Уралинформбюро". Там будет высажено свыше 180 саженцев липы, лиственницы, ивы, черемухи, яблони и ели. При этом 430 старых деревьев и кустарников решено ликвидировать.
Концепция озеленения набережной изложена в конкурсной документации на портале госзакупок. Подрядчик определится на аукционе, намеченном на 30 октября. Победителю аукциона предстоит до конца 2017 года провернуть довольно большой объем работ, разработанных екатеринбургским АБ "Оса" и оцененных заказчиком конкурса (МКУ "Городское благоустройство") в 31,5 миллиона рублей.
В частности, планируется отсыпать на правом берегу Исети пешеходные дорожки и 12 искусственных холмов, очистить берег от старых деревьев, а на их месте высадить молодые деревья и кустарники. На ближней кромке берега предполагается установить малые архитектурные формы: детское игровое оборудование, скамейки, урны и павильоны. При этом территорию набережной, граничащую со зданием полпредства, засадят кустами роз, а левый берег — липами.
По этой схеме победитель аукциона будет "менять лицо" набережной Исети. Фото: АБ "Оса".
Концепция благоустройства набережной Исети является коллективным плодом фантазии сразу двух архитектурных бюро: екатеринбургской "Осы" и московской "Стрелки". Проект был вынесен на общественное обсуждение трижды: в мае, июне и июле 2017 года. Окончательный вариант реконструкции и благоустройства набережной был представлен горожанам в сентябре на площадке перед Ельцин-Центром.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", он предусматривает не только полное переоформление указанной территории, но и ее современное освещение системой площадных фонарей, прожекторов и светильников-"боллардов", которые разместятся прямо на рельефе ландшафта. Кроме того, в 2017–2022 годах в рамках благоустройства городских пространства "обновят лицо" площади 1905 года, улиц Малышева, Вайнера и Февральской Революции, переулков Банковского и Театрального.
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