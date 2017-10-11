Москва советует регионам-должникам умерить аппетиты Сегодня в 18:52
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И начать зарабатывать больше.
На 30,5 миллиарда рублей могут быть увеличены дотации регионам из федерального бюджета в 2018 году. Об этом в рамках "правительственного часа" в Госдуме, посвященного борьбе с огромным долгом субъектов страны, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, передает "Уралинформбюро".
По словам зампредседателя правительства РФ, финансировать свои расходы в полном объеме на среднероссийском уровне в следующем году смогут только 28 регионов. Козак отметил необходимость перехода на распределение дотаций по регионам, опираясь на результаты мониторинга их расходов. Объем вливаний из федерального бюджета на 2018 год предложено увеличить до 645 миллиардов рублей, пишет "Российская газета".
Сегодня долг регионов составляет 2 триллиона 200 миллиардов рублей, что превышает треть собственных доходов субъектов страны. При этом у 8 из них долги превышают 100% своих доходов.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о реструктуризации федерального долга, составляющего почти половину названной суммы. Регионам придется экономить и "подписаться под правилом о том, что долги субъекта никогда не превысят треть его собственных доходов", пояснил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"Это решение позволяет в самые ближайшие годы высвободить 428 миллиардов рублей, которые смогут пойти на строительство школ и больниц, детских садов, на реализацию инфраструктурных проектов", - подчеркнул он.
Стоит отметить, что Средний Урал в этом году сократил свой госдолг: по оценкам регионального минфина на 1 сентября он составил 53,91 миллиарда рублей.
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