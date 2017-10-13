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Екатеринбургский долгострой опять "завис"Сегодня в 09:52

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Новый инвестор откладывает встречу с пайщиками.

Вокруг многострадального долгостроя ЖК "Кольцовский" (ул. Бахчиванджи, 15) опять сгущаются тучи. Как сообщили "Уралинформбюро" пайщики этого объекта, строительные работы на площадке до сих пор не возобновились, несмотря на обещание, данное в августе главой областного Минстроя Михаилом Волковым.

"На площадку строители до сих пор не зашли, — заявили собеседники агентства. — Единственное, что сделали, это проложили газопровод к нашему дому, и все. Новый инвестор постоянно оттягивает встречу с нами. Во вторник была координационная комиссия при Тунгусове (вице-губернатор Свердловской области — прим.ред.), но инвестор на нее не явился. Говорят, он сейчас за границей".

Следует напомнить, что летом 2017 года пайщики "Кольцовского" решились на 16-дневную голодовку протеста, чтобы добиться возобновления строительства дома. Акция привлекла внимание СМИ, областного омбудсмена Татьяны Мерзляковой и органов прокуратуры. В конце концов на нее откликнулись и областные чиновники.

В августе состоялся визит главы областного Минстроя Михаила Волкова на стройплощадку проблемного объекта. Тогда же из уст руководителей региона прозвучало обещание возобновить работы на объекте 28 августа, а сам дом сдать в январе 2018 года. Однако по словам собеседников агенства, на недавней встрече в Минстрое прозвучала уже другая дата окончания строительства: май 2018 года.

Завершение одного из самых скандальных долгостроев Екатеринбурга поручено компании "Виктория Инвест", а в роли инвестора выступила компания "PRINZIP". Вскоре после этого Минстрой Свердловской области приступил к работам по организации газоснабжения проблемного ЖК "Кольцовский" в Екатеринбурге.

Пайщики "Кольцовского" сообщили "Уралинформбюро", что пока не планируют очередную акцию протеста. Они ждут следующей недели, на которой должна состояться долгожданная встреча с инвестором.

Возведение ЖК "Кольцовский" стартовало в 2013 году. Проектной документацией в доме предусмотрено строительство 152 квартир. В 2015 году работы на объекте были приостановлены из-за отсутствия финансирования. С того момента в "Кольцовском" сменилось три застройщика, а в 2017 году областная прокуратура возбудила уголовное дело против ЖСК "Авиатор" — заказчика стройки. По версии следствия, кооператив присвоил порядка 1 миллиона рублей, собранных с пайщиков.

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