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За срыв сроков строительства пермского зоопарка заплатят 20 миллионовСегодня в 12:47

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Отставание - несколько месяцев.

Подрядчика строительства нового зверинца в столице Прикамья оштрафовали на 10 миллионов. Санкции наложены уже во второй раз. Причина – отставание от сроков строительства на 130 дней, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого минстроя.

"За невыполнение контрактных условий в установленные сроки в апреле текущего года краевым Управлением капитального строительства были применены штрафные санкции к подрядчику в размере 10 миллионов рублей. 12 октября "РЖДстрою" был вынесен повторный штраф в 10 миллионов за невыполнение ряда строительных работ в срок", – сообщили в ведомстве.

Строительство нового зоопарка началось в марте 2017 года. Закончиться работы должны были весной 2018-го.

Стоит отметить, что в сентябре краевая прокуратура обнаружила в деятельности подрядчика нарушения Трудового кодекса РФ. На момент проверки 148 работников не получили зарплату за август на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Еще 500 тысяч не дополучили 50 уволенных сотрудников. Руководству компании ведомство внесло представление, было возбуждено дело об административном правонарушении.

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