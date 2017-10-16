Строители Академического обещают 160 тысяч "квадратов"Сегодня в 18:01
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К 2020 году.
Строители Свердловской области могут сдавать до 2,5 миллионов квадратных метров жилья в год при условии роста покупательной способности населения. Об этом заявил 16 октября на встрече с журналистами генеральный директор "РСГ-Академическое" Виктор Киселев.
В данный момент на рынке наблюдается противоположный процесс: уровень доходов населения продолжает падать, а спрос на новостройки хоть и растет, но недостаточно быстро, считает коммерческий директор по реализации недвижимости "Группы ЛСР" на Урале Руслан Музафаров. "Нужно время, чтобы спрос дорос до уровня 2013-2014 годов", — считает он.
"Мы не ожидаем в ближайшее время какого-то резкого роста покупок квартир", — согласился с коллегой Виктор Киселев. По его словам, сегодня основная политика компании заключается в продаже готового жилья. Однако летом 2017 года в Академическом начался эксперимент по продаже жилья по договорам долевого участия. Об этом эксперименте "Уралинформбюро" подробно рассказало в одном из своих материалов.
"Мы запустили продажи долевого жилья в первом доме "нулевого" квартала, который строится в районе Преображенского парка, — сообщил глава "РСГ-Академического". — Скоро запустим долевку еще в двух блоках, а затем попробуем эту модель в 26-м квартале".
Следует добавить, что в 2017 году компания "РСГ-Академическое" планирует сдать в строй порядка 100 тысяч квадратных метров жилья, а к 2020 году выйти на 160 тысяч "квадратов" ежегодно. При этом доля ипотечного жилья в общей структуре новостроек "Академического" сегодня стабильно составляет от 60 до 70%.
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