После 1 января 2018 года.

Депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий предрек мегаполису скорый строительный коллапс. С таким предупреждением он выступил 17 октября на заседании постоянной комиссии Екатеринбургской гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, передает "Уралинформбюро"

Тревогу парламентария вызвал на первый взгляд радостный для муниципалитета факт: с 1 января 2018 года городу возвращается право самостоятельно формировать правила землепользования и застройки. Сейчас градостроительная политика в Екатеринбурге строится в соответствии с правилами, разработанными областным Минстроем.

Выступая на заседании гордумской комиссии, замначальника городского департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений по градостроительной деятельности Сергей Косенко анонсировал планы по подготовке новых правил землепользования и застройки.

Но разработка этого документа начнется только в январе 2018 года. Начать работу раньше не позволяет юридическая коллизия: в данный момент, по действующим правилам, этой прерогативой обладает областной Минстрой.

При этом новая редакция правил, работа над которой начнется в январе, не предусматривает кардинального изменения регламентов и тем более карты зонирования. Львиная доля изменений коснется первой части правил, где прописаны должностные лица, формирующие комиссию для принятия решений по градостроительным вопросам.

В данный момент такая комиссия формируется на основе приказов главы облминстроя. Как заверил депутатов Сергей Косенко, администрация Екатеринбурга планирует воссоздать такую комиссию на муниципальном уровне, и новая редакция правил будет готова не позднее мая 2018 года.

В ответ Владимир Крицкий заметил, что ждать так долго нельзя. Чтобы не "подвесить" строительство в городе, следует не позднее 15 января разработать и запустить временный регламент, позволяющий муниципалитету принимать решения по таким важным вопросам, как выдача разрешений на отклонение от предельных параметров строительства и смену статуса участка на условно-разрешенный вид использования.

По мнению депутата, в противном случае строительную сферу ожидает ситуация безвластия, когда область уже неполномочна решать такие вопросы, а город - еще неполномочен. Это безвластие может продлиться несколько месяцев, в течение которых застройщики будут ждать ответа на свои заявления, а стройка при этом будет стоять.

В итоге члены комиссии решили вынести этот вопрос на очередное заседание гордумы и пригласить на обсуждение несколько ключевых чиновников мэрии, включая замов главы администрации города Аркадия Белышева и Сергея Тушина, а также начальника правового департамента горадминистрации Екатерину Грин. Также депутаты решили обратиться к сити-менеджеру Екатеринбурга Александру Якобу с просьбой в течение двух месяцев разработать временный регламент, о необходимости которого говорил Крицкий.

Следует напомнить, что речь идет о возвращении не всех, а лишь двух из шести градполномочий, отнятых у уральской столицы в 2015 году: по утверждению документации по планировке территории и по разработке правил землепользования и застройки Екатеринбурга. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", соответствующие поправки в областной закон были приняты на заседании областного Заксобрания в мае 2017 года.

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