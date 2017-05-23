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Дождались: мэрии Екатеринбурга вернули градполномочияСегодня в 12:01

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Но не все.

Свердловские власти вернут Екатеринбургу часть отнятых в 2015 году градостроительных полномочий. Поправки в соответствующий областной закон были приняты 23 мая в первом чтении на заседании областного Заксобрания, передает "Уралинформбюро". Окончательное решение будет принято сегодня. В свете последних событий вероятность блокировки законопроекта маловероятна.

Речь идет о возврате двух из шести полномочий: по утверждению документации по планировке территории и правил землепользования и застройки Екатеринбурга. Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года. За поправки высказались 39 депутатов при 3 воздержавшихся. Последние - члены фракции "Справедливой России", недовольные тем, что полномочия городу возвращаются частично, а не целиком.

Выступая в прениях, представитель СР Андрей Жуковский попросил докладчика, вице-губернатора Владимира Тунгусова привести статистику потерь, которые понес бюджет города за полтора года действия закона. По словам Тунгусова, такого подсчета никто не вел. "Получается, что депутаты предыдущего созыва ошиблись, принимая такой закон? - поинтересовался Жуковский. - Хотелось бы найти виновных в этой ошибке и наказать, может быть, даже посадить!".

"Я не считаю, что это была ошибка, так как закон не был нарушен, - парировал вице-губернатор. - Сегодня строительное сообщество умеет работать в любом законодательном поле, и к любому варианту использования закона наш бизнес приспособится".

Однако, по мнению депутата Евгения Зяблицева, на возвращении только двух полномочий останавливаться нельзя: "Нужно вернуть также полномочия по развитию застроенных территорий". "Мы подождем реакции строительного сообщества на изменения, после чего пойдем следующим этапом", - пояснил Тунгусов, не уточнив, в чем будет заключаться следующий шаг.

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