Макаровский мост испытают тяжелой техникой17 октября в 19:11
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Перед открытием.
Движение по Макаровскому мосту откроется после того, как будут завершены работы по демонтажу старых конструкций. Об этом напомнил 17 октября на заседании постоянной комиссии Екатеринбургской гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.
Ранее "Уралинформбюро" сообщало, что движение по мосту будет открыто 23 октября. Представители мэрии не опровергли эту дату, но и не подтвердили. Пока известно, что транспорт вернется на мост после того, как строители усилят конструкцию моста и демонтируют его левую часть.
По словам Архипова, после открытия моста движение трамвая будет организовано по реверсивной схеме со специальным светофорным регулированием, позволяющим одномоментно заехать на мост только одному трамваю.
При этом "зеленый свет" будет дан не всем трамвайным маршрутам, а только двум: № 3 и № 21. Автотранспорт по Макаровскому мосту будет двигаться в двустороннем режиме, по одной полосе в каждом направлении. Перед запуском путепровод будет испытан на прочность с помощью тяжелой техники.
Следует напомнить, что капитальная реконструкция Макаровского моста предусматривает замену старых конструкций на новые и расширение путепровода с 25 до 50 метров. На новой автомагистрали предусмотрено по три полосы движения в каждую сторону. Посредине пройдет выделенная трамвайная линия, а по бокам - тротуары и велосипедные дорожки. На это потребуется около 1,9 миллиарда рублей. Окончание работ запланировано на конец 2020 года.
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