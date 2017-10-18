Скоростной поезд Екатеринбург-Челябинск "застрял" под ВладимиромСегодня в 15:44
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Китайские деньги не дошли до РЖД?
Высокоскоростная железнодорожная магистраль "Москва-Казань", которую в перспективе хотели продлить до Екатеринбурга и Челябинска, дотянется только до Владимира, сообщают "Ведомости". По словам источника газеты в РЖД, речь о продлении дороги до Казани и далее пойдет лишь в том случае, если ветка до Владимира окупит себя.
Еще в августе 2017 года проект ВСМ "Москва-Казань" обсуждался на заседании российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в области высокоскоростных магистралей. Китайская сторона тогда дала понять, что готова участвовать в финансировании проекта. В идеале ВСМ "Евразия" (именно так официально называется весь проект) должна соединить Москву с Пекином. Как ранее сообщала пресс-служба РЖД, ее суммарная протяженность составит 2300 километров, а стоимость строительства превысит 3,5 триллиона рублей, передает "Уралинформбюро".
Подпроект "Евразии", известный как ВСМ "Москва – Казань", должен был стартовать в будущем году. Летом 2017 года он был одобрен Главгосэкспертизой, но не весь, а только по участку до Владимира. Предполагается, что поезда на этой ветке смогут развить скорость до 400 километров в час, это позволит доехать от Москвы до Владимира за 56 минут, а до Казани — за 3,5 часа.
Ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что ВСМ дойдет до Екатеринбурга и Челябинска к 2023 году. В июне 2017 года "уральская" часть проекта оценивалась в сумму порядка 165 миллиардов рублей.
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