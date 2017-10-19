Сносом мечети, которая им не принадлежит.

Мусульмане екатеринбургской общины "Нур-Усман" обратились в Верховный суд РФ за защитой мечети на улице Степана Разина, которой грозит снос. Об этом рассказал "Уралинформбюро" и.о. председателя общины Наиль Шаймарданов.

Вердикт о сносе мечети, расположенной рядом с недостроенной телебашней, вынес несколько месяцев назад Арбитражный апелляционный суд города Перми. В роли истца тогда выступила распорядительная дирекция МУГИСО. Ведомство потребовало у "Нур-Усман" снести мечеть, объявив постройку самовольной, а участок, на котором она стоит, принадлежащим распорядительной дирекции МУГИСО. Однако в самой общине утверждают, что не могут выполнить это требование, так как сугубо юридически не имеют к этой постройке никакого отношения — а значит, не вправе и сносить ее.

"Для нас данный участок имеет ценность как Площадь мира и согласия, уникальный объект, представляющий политическую ценность, — пояснил в беседе с корреспондентом агентства Наиль Шаймарданов.— Но мы законопослушные люди, и если госвласть примет решение, будем его соблюдать. Проблема в том, что община никогда не была собственником этой мечети. МУГИСО логичнее было бы обращаться с таким требованием к другим людям, например, в фонд губернаторских программ".

По словам собеседника агентства, общине недавно предложили под мечеть другой участок площадью 2,5 гектара в районе ЦПКиО имени Маяковского. "Он нам даже понравился, мы дали согласие, подготовили проектные документы, но МУГИСО почему-то дало на них отрицательный ответ. Якобы на этот участок не дает разрешения городская администрация", — сообщил Шаймарданов.

Что касается временной мечети на Степана Разина, она изначально не рассматривалась общиной как место молитвы. Участок, на котором она сегодня стоит, был выделен в 2006 году горадминистрацией под прорабское помещение для будущей стройки. Тогда же был заложен и первый символический камень в основание мечети. В церемонии приняли участие руководители Екатеринбурга и Свердловской области.

На тот момент участок на Степана Разина находился в федеральной собственности. Однако его передача в собственность области затянулась, и строительство мечети в итоге оказалось заморожено. По словам Шаймарданова, именно тогда верующие стали приходить в прорабскую и совершать в ней молитвы.

Представитель общины "Нур-Усман" также отметил, что требовать от мусульман сноса мечети неправильно с религиозной и морально-этической точки зрения. "Арбитраж фактически требует от нас нарушить заповедь Корана. Каноны ислама гласят, что если кто-то вытащит хотя бы кирпичик из зданию мечети, этот человек будет проклят Всевышним до скончания времен", — заявил Наиль Шаймарданов, посетовав, что органы государственной власти на пустом месте создают конфликтную ситуацию.

Как уже сообщало "Уралинформбюро", первый иск об освобождении земельного участка от временной постройки был подан распорядительной дирекцией МУГИСО в Арбитражный суд Свердловской области в декабре 2016 года. Тот суд министерство проиграло, после чего обжаловало вердикт в Арбитражном апелляционном суде Перми. В мае 2017 года пермский Арбитраж решил дело в пользу ответчика, обязав "Нур-Усман" в месячный срок освободить спорный участок от "прорабской" постройки. Кассационную жалобу мусульман суд оставил без удовлетворения.

Следует добавить, что в июле участок рядом с недостроенной телебашней вместе с самой башней стал частью уставного капитала АО "Ледовая арена" — дочерней структуры УГМК-холдинга. На этом месте "медники" собираются построить большой спорткомплекс на 15000 мест. Контрольный пакет акций "Ледовой арены" принадлежит сразу двум собственникам: УГМК (60% ) и МУГИСО (40%).

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