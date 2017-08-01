Екатеринбургская мечеть пойдет под сносСегодня в 17:05
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С подачи МУГИСО.
Мечеть "Нур-Усман" на улице Степана Разина в Екатеринбурге построена незаконно и должна быть снесена. Такой вердикт вынес Арбитражный апелляционный суд города Перми, удовлетворив полностью иск распорядительной дирекции МУГИСО.
"Эта мечеть — самовольная постройка, — пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства. — А участок принадлежит распорядительной дирекции. Много раз мы предлагали руководству общины альтернативные участки. Но ответа пока нет".
Участок на улице Степана Разина был выбран в качестве площадки для строительства соборной мечети в 2006 году. Тогда же был заложен первый камень в основание "Нур-Усман". По словам представителей Духовного управления мусульман Свердловской области (Уральский Мухтасибат), на церемонии закладки камня присутствовали тогдашние руководители города и области Аркадий Чернецкий и Эдуард Россель.
"Здесь предполагалось построить не только мечеть, но и площадь трех религий, — пояснили корреспонденту агентства в Уральском Мухтасибате. — Но земля тогда была в федеральной собственности и привязана к участку под недостроенной телебашней. Передача участка в собственность области затянулась, поэтому и строительство мечети в итоге оказалось заморожено".
Вместо большой соборной на участке выросла другая мечеть — временная, так называемая "прорабская". Первый иск об освобождении земельного участка от временной постройки был подан распорядительной дирекцией МУГИСО в Арбитражный суд Свердловской области в декабре 2016 года. Тот суд министерство проиграло, после чего обжаловало вердикт в Арбитражном апелляционном суде Перми.
В мае 2017 года пермский Арбитраж решил дело в пользу ответчика, обязав "Нур-Усман" в месячный срок освободить спорный участок от "прорабской" постройки. Суд также постановил взыскать с ответчика 5000 рублей — но лишь в случае, если судебное решение не будет исполнено в срок. Кассационную жалобу мусульман суд оставил без удовлетворения.
Председатель Уральского Мухтасибата Артур Мухутдинов в беседе с "Уралинформбюро" подтвердил, что в данный момент община занята поисками альтернативного участка. Впрочем, по словам собеседника агентства, к возведению "временной" мечети Духовное управление не имеет никакого отношения. "Мы не знаем, кто ее строил. — признался он. — Но там были вполне конкретные заказчики и инвесторы".
По словам Мухутдинова, ни один из предложенных комиссией МУГИСО альтернативных участков мусульман пока не удовлетворил. "Одни на окраинах города, другие в заболоченных места, — посетовал собеседник агентства. — Такие для соборной мечети не подходят".
Более всего верующих угнетает тот факт, что они теперь должны своими руками снести священное для них строение. "Это неканонично, — считает Артут Мухутдинов. — Но мы будем убеждать старейшин, и примем решение на общем собрании".
Следует добавить, что в июле участок под недостроенной телебашней вместе с самой башней стал частью уставного капитала АО "Ледовая арена" — дочерней структуры УГМК-холдинга. Однако мусульмане пока не видят никакой связи между этим фактом и требованием распорядительной дирекции МУГИСО освободить площадку.
Кстати, это уже не первый судебный спор за землю между МУГИСО и мусульманскими религиозными организациями. В мае 2017 года общественной организации "Азербайджан" удалось отвоевать через суд земельный участок на улице Репина в Екатеринбурге, где также планируется строительство мечети. Судебная тяжба началась после того, как МУГИСО расторгло договор аренды земли, обвинив мусульман в нецелевом использовании участка и долге за аренду.
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