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Для российских застройщиков пробил час расплатыСегодня в 13:58

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Компфонды заработают 25 октября.

Первые взносы от застройщиков, строящих жилье по договорам долевого участия, поступят в компенсационные фонды уже 25 октября 2017 года, сообщает пресс-служба Минстроя РФ со ссылкой на главу ведомства Михаила Меня.

По словам Меня, начиная с указанной даты застройщики смогут зарегистрировать договор ДДУ только после уплаты компенсационного взноса. "Это будет серьезная государственная защита прав участников долевого строительства", - заявил министр.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", федеральный закон о компенсационных фондах был подписан Президентом России Владимиром Путиным в августе 2017 года. Согласно букве закона, каждый застройщик, работающий с "долевкой", должен внести в компфонд 1,2% от согласованной сторонами цены договора участия в долевом строительстве.

Главной целью компенсационных фондов станет защита прав и законных интересов россиян, средства которых привлекаются для строительства многоквартирных домов. В числе прочего из средств фонда будет вестись финансирование достройки объектов незавершенного строительства, а также выплачиваться компенсации пострадавшим дольщикам. Сумма компенсации должна соответствовать уже уплаченной дольщиком цене договора.

Ранее по теме:
Путин утвердил закон о компенсационных фондах "долевки"

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