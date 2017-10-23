Екатеринбургская телебашня упадет в апрелеСегодня в 15:39
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Её ждет "направленное обрушение".
Екатеринбургская недостроенная телебашня будет уничтожена с помощью технологии "направленного обрушения" до 15 апреля 2018 года. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГМК-Холдинга.
Решение о сносе башни было озвучено в июле 2017 года губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. А в начале сентября эту новость подтвердил гендиректор УГМК Андрей Козицын. В ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о судьбе объекта в центре Екатеринбурга, "медный король" пообещал, что башню не взорвут, а снесут. "Мы будем ее понемногу убирать, и до начала Чемпионата мира по футболу постараемся убрать", - заявил тогда Козицын журналистам.
Среди способов сноса самого высокого недостроя Екатеринбурге (220 метров) называлась технология алмазной резки конструкции. Как пояснили "Уралинформбюро" сотрудники Группы Строительных Компаний "Реформа", конструкция режется на блоки сверху донизу, и каждый блок аккуратно транспортируется вниз.
Однако 23 октября стало известно, что "алмазная резка" отменяется: телебашню уберут тем же способом, что и в 2014 году "медники" снесли элеватор Екатеринбургского мукомольного завода. Кроме того, займется башней та же компания, что и в случае с элеватором: магнитогорское АО "Работы взрывные специальные" (Р.В.С.) стало победителем конкурса подрядчиков, организованного УГМК.
Руководство "Р.В.С.", куда корреспондент агентства обратился за комментариями, отказалось обсуждать перспективы демонтажа телебашни. Однако в видеоролике, предоставленном "Уралинфомбюро" пресс-службой УГМК, гендиректор компании Юрий Овчаров вкратце рассказал о специфике предстоящих на объекте работ.
По его словам, технология направленного разрушения использует эффект газодинамического и термического воздействия на материал, что гораздо безопаснее для людей и окружающих капитальных объектов, чем при "обычном" взрыве". "Пыль, воздушная волна и разлет осколков, будут соответствовать требованиям, изложенным в техзадании", — пообещал Овчаров.
Судя по всему, обрушение башни будет проходить в два этапа: в зимний период и в апреле. Овчаров заверил, что непосредственно перед началом демонтажа будет произведено обследование и проектирование работ, а после их завершения — уборка мусора. При этом для обеспечения безопасности горожан площадка башни будет оцеплена по широкому периметру. Всего в оцеплении и демонтаже будет участвовать порядка 120 человек.
По словам руководителя "Р.В.С.", башня "упадет как подрубленное дерево" на специально подложенную под нее демпферную подушку, сделанную из насыпного грунта. Такой способ уменьшит "пыление", считает Овчаров. Кроме того, такой способ дешевле алмазной резки, которую ранее в беседе с "Уралинформбюро" эксперты оценили в сумму, превышающую 200 миллионов рублей.
Стоит напомнить, что в июле 2017 года депутаты областного Закособрания одобрили передачу телебашни и земельного участка под ней в качестве взноса в уставной капитал АО "Ледовая арена" для строительства на этом участке одноименного спортивного сооружения на 15 тысяч зрителей.
Между тем, опрошенные агентством эксперты сомневаются, что площадка по соседству с екатеринбургским цирком будет использоваться для строительства Ледовой арены. Вероятнее всего, она послужит местом для возведения жилого комплекса. "Уралинформбюро" готовит подробную статью на эту тему.
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