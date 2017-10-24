Их заселят в дома из областного резерва.

Обманутые дольщики ЖК "Щербакова" получат квартиры из областного фонда жилья. Об этом стало известно 23 октября на встрече руководителей региона с членами инициативных групп дольщиков и пайщиков при участии представителей областной и Генеральной прокуратур, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Участники совещания рассмотрели ситуацию на трех проблемных стройках: ЖК "Щербакова", ЖК "Кольцовский дворик" и жилищный комплекс в поселке Светлый (г. Арамиль). По словам областного министра строительства и развития инфраструктуры Михаила Волкова, самым тяжелым из этих объектов является дом по адресу Щербакова, 20, в отношении застройщика которого запущена процедура банкротства.

"Мы взяли на себя один из вариантов решения — дать пострадавшим возможность реализовать свое конституционное право на жилище и получить квартиры в домах, которые имеются в распоряжении правительства Свердловской области. Эта процедура позволяет гражданам уже сегодня получить квартиры, а не ждать несколько лет", — заявил Михаил Волков.

Как пояснил министр, речь идет о квартирах в новом доме на Рощинской, 44, который после банкротства застройщика УК "Новый град" был достроен с участием денег САИЖК. Что касается "Кольцовского дворика" и домов в Арамильском городском округе, для этих объектов уже найдены инвесторы, которые завершат строительство, заверил министр.

Органы прокуратуры со своей стороны контролируют уголовные дела против застройщиков, подозреваемых в махинациях с деньгами дольщиков. "Лица, которые вас обманули, обязательно окажутся на скамье подсудимых", — пообещал представителям группы обманутых дольщиков и пайщиков прокурор Свердловской области Сергей Охлопков.

Облегчить долю "обманутых" призван и новый законопроект, принятый в сентябре депутатами областного Заксобрания. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", этот документ продлевает до 1 января 2019 года срок, в который граждане, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, могут подать заявление на включение в реестр обманутых дольщиков.

При этом разработчики законопроекта признались, что не знают точно, на сколько человек пополнится реестр после того, как изменения вступят в силу. Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина в кулуарах заседания, состоявшегося 25 сентября, предположила, что реестр могут пополнить дольщики 18 недостроенных домов.

Ранее по теме:

Свердловским дольщикам накинули срок

Свердловские застройщики попали в прицел Генпрокуратуры