Мэрия Екатеринбурга хочет вернуть все полномочияСегодня в 16:45
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В сфере строительства.
Градостроительные полномочия следует вернуть Екатеринбургу в полном объеме. Об этом заявил 24 октября на заседании гордумы вице-мэр по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.
Разговор о полномочиях зашел в связи с инициативой мэрии признать утратившими силу решения Екатеринбургской городской Думы в части разработки правил землепользования и застройки. С 2015 года градостроительными вопросами в столице Урала ведает областной Минстрой. Поэтому гордума в декабре 2015 году вынуждена была внести изменения в свое же решение "Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования "город Екатеринбург".
Однако в мае 2017 года Заксобрание Свердловской области вернуло Екатеринбургу два из шести утраченных полномочий: по утверждению документации по планировке территории и по разработке правил землепользования и застройки Екатеринбурга. Поправки в областной закон № 111-ОЗ вступают в силу 1 января 2018 года.
В связи с этим город может столкнуться с юридической коллизией, когда область уже не вправе диктовать свои условия в этом вопросе, а муниципалитет еще не разработал механизмы реализации своих прав, руководствуясь старыми правилами. Ситуация осложняется тем, что новый проект правил землепользования и застройки будет разработан и представлен в гордуму не ранее июня 2018 года.
Ранее на заседании постоянной комиссии Екатеринбургской гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию депутат Владимир Крицкий предупредил коллег: такое "безвластие" чревато для Екатеринбурга строительным коллапсом. Чтобы этого избежать, гордума должна признать утратившими силу свои прежние решения в градостроительной сфере.
А администрации Екатеринбурга следует как можно быстрее (в идеале до следующего заседания гордумы) проработать "дорожную карту", содержащую временный регламент градостроительной политики муниципалитета на период, пока не будут разработаны и утверждены новые правила землепользования и застройки, считает Крицкий.
Однако, по мнению Алексея Белышева, до 1 января 2018 года (пока вся градостроительная власть сосредоточена в руках Минстроя) любой документ такого рода будет не более чем "черновиком и наброском". В любом случае, наиболее оптимальным вариантом будет возврат муниципалитету всех градостроительных полномочий, включая право выдавать разрешение на строительство, утверждать зоны развития территорий и разрабатывать местные нормативы, считают представители мэрии.
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