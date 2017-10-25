Свердловские власти помогут достроить "Оптимист"Сегодня в 17:23
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И спасти "Фарфор Сысерти".
Правительство Свердловской области планирует выделить дополнительные бюджетные субсидии на поддержку дольщиков Первоуральска, ОЭЗ "Титановая долина" и ОАО "Фарфор Сысерть". Об этом "Уралинформбюро" рассказал председатель комитета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Альберт Абзалов.
Соответствующие изменения в программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов были внесены 25 октября на заседании комитета.
Как сообщил депутатам заместитель главы МУГИСО Сергей Сосновских, областные власти решили выделить свердловскому агентству по ипотечному жилищному кредитованию дополнительную субсидию в размере 200 миллионов рублей на решение проблем обманутых дольщиков Первоуральска. Это касается прежде всего ЖК "Оптимист", который начал строиться в 2015 году по государственной программе "Жилье для российской семьи".
Сдать первую очередь должны были в апреле 2017 года, однако стройка встала. Сегодня против застройщика ("БЗСК-Инвест") возбуждено уголовное дело: его подозревают в хищении средств 70 дольщиков.
Кроме того, из облбюджета планируется выделить 152 миллиона рублей в виде льготного кредита предприятию "Фарфор Сысерти", общий долг которого к сегодняшнему дню составляет 71,4 миллиона рублей.
"Там сложная финансовая ситуация,— пояснил Абзалов. — Поэтому кредит пойдет на оздоровление предприятия, в том числе на уплату налогов и кредиторской задолженности". Средства на спасение предприятия будут направлены через "Корпорацию развития Среднего Урала".
Третья крупная субсидия ожидает особую экономическую зону "Титановая долина": она получит 129,6 миллионов рублей плюсом к уже выделенным 300 миллионам, предусмотренным в 2017 году на реализацию этого инвестиционного проекта.
Как ранее заявил и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов, эти деньги будут направлены на строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ. В целом на сегодняшний день резиденты "Титановой долины" вложили в ее развитие 3,5 миллиарда рублей, а общий объем заявленных инвестиций (в том числе и со стороны государства) составил около 24 миллиардов рублей.
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