И спасти "Фарфор Сысерти".

Правительство Свердловской области планирует выделить дополнительные бюджетные субсидии на поддержку дольщиков Первоуральска, ОЭЗ "Титановая долина" и ОАО "Фарфор Сысерть". Об этом "Уралинформбюро" рассказал председатель комитета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Альберт Абзалов.

Соответствующие изменения в программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов были внесены 25 октября на заседании комитета.

Как сообщил депутатам заместитель главы МУГИСО Сергей Сосновских, областные власти решили выделить свердловскому агентству по ипотечному жилищному кредитованию дополнительную субсидию в размере 200 миллионов рублей на решение проблем обманутых дольщиков Первоуральска. Это касается прежде всего ЖК "Оптимист", который начал строиться в 2015 году по государственной программе "Жилье для российской семьи".

Сдать первую очередь должны были в апреле 2017 года, однако стройка встала. Сегодня против застройщика ("БЗСК-Инвест") возбуждено уголовное дело: его подозревают в хищении средств 70 дольщиков.

Кроме того, из облбюджета планируется выделить 152 миллиона рублей в виде льготного кредита предприятию "Фарфор Сысерти", общий долг которого к сегодняшнему дню составляет 71,4 миллиона рублей.

"Там сложная финансовая ситуация,— пояснил Абзалов. — Поэтому кредит пойдет на оздоровление предприятия, в том числе на уплату налогов и кредиторской задолженности". Средства на спасение предприятия будут направлены через "Корпорацию развития Среднего Урала".

Третья крупная субсидия ожидает особую экономическую зону "Титановая долина": она получит 129,6 миллионов рублей плюсом к уже выделенным 300 миллионам, предусмотренным в 2017 году на реализацию этого инвестиционного проекта.

Как ранее заявил и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов, эти деньги будут направлены на строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ. В целом на сегодняшний день резиденты "Титановой долины" вложили в ее развитие 3,5 миллиарда рублей, а общий объем заявленных инвестиций (в том числе и со стороны государства) составил около 24 миллиардов рублей.

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