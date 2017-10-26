Российские банки готовы обвалить ипотечную ставкуСегодня в 08:51
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На 1 процент и более.
Половина банков России готовы к концу года снизить ипотечные ставки на 1% , сообщают "Известия" со ссылкой на материалы круглого стола "Ипотека в России", состоявшегося 25 октября в Москве.
При этом некоторые из опрошенных банков изъявили готовность опустить ставку ниже 1%. Сейчас, по данным АИЖК, средние ипотечные ставки на жилье в новостройках составляют 10,34%, а во "вторичке" — 10,7%. При этом в сентябре 2017 года АИЖК анонсировало снижение ставок до уровня 9%.
Снижение ставок повысило интерес потенциальных заемщиков к ипотечным продуктам. Согласно статистике Банка России, за 8 месяцев 2017 года кредитные организации России выдали 602,2 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 1,1 триллиона рублей.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", объем ипотечных кредитов, выданных в сентябре в России, обновил годовой максимум, составив 180-190 миллиардов рублей. При этом средний размер займа вырос с 1,7 миллиона (в 2016-м) до 1,83 миллиона.
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