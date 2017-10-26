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Мэрия Екатеринбурга потратит почти 10 миллионов на ноутбуки и телефоныСегодня в 12:46

Технику покупают к ЧМ-2018.

Власти Екатеринбурга намерены выложить из бюджета почти 10 миллионов рублей на покупку техники к чемпионату мира по футболу 2018 года. Извещение о проведении аукциона размещено на сайте госзакупок, сообщает "Уралинформбюро".

Максимальная стоимость контракта составляет 9,979 миллиона рублей. В пределах этой суммы чиновники планируют приобрести 2 коммутатора с пропускной способностью не менее 454,55 миллиона пакетов в секунду, 2 ноутбука, 2 программно-аппаратных комплекса с возможностью противостоять DDoS-атакам и годичные лицензии на обновление программного обеспечения к ним, а также 48 IP-телефонов с дисплеями не менее 3,5 дюйма.

Состоится аукцион 13 ноября. Прибыть оборудование в администрацию должно не позже 15 декабря. Гарантия на него, согласно конкурсной документации, должна составлять 12 месяцев.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург примет 4 матча группового этапа – 15, 21, 24 и 27 июня.

Стоит отметить, что на днях стало известно о планах властей раньше срока выселить из общежитий студентов екатеринбургских вузов. По задумке вице-премьера РФ Виталия Мутко, их места на время проведения мундиаля должны занять полицейские, которым предстоит обеспечивать безопасность горожан и туристов. В письме и.о. министра образования Свердловской области Юрия Биктуганова депутату регионального ЗакСо Александру Ивачеву также говорится о необходимости скорректировать учебные графики в вузах. Подробнее об этом - в материале "Студентов екатеринбургских вузов выселят из общежитий ради ЧМ-2018".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
кто-то может объяснить? Сегодня в 12:50

а какая связь между 4 футбольными матчами и новыми компами?

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