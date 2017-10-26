Вместо нее будет "проектное финансирование".

Федеральные власти готовят строительную сферу к постепенному отказу от практики долевого строительства жилья. Вместо нее в отрасль будет внедряться модель проектного финансирования через банковские кредиты, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

Соответствующее поручение правительству и Центробанку РФ дал в ходе совещания по решению проблем обманутых дольщиков президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, такой переход станет возможным после 1 июля 2018 года, когда вступят в силу новые, более жесткие, требования в отношении застройщиков, желающих возводить "долевое" жилье.

В частности, в соответствии с положениям закона о компенсационном фонде, они будут обязаны иметь не менее чем 3-летний опыт работы на рынке строительства многоквартирных домов и построить не менее 10 000 квадратных метров жилья. Также на момент начала строительства у них не должно быть никаких обязательств по кредитам (за исключением целевых кредитов на строительство), а на банковском счете застройщика к этому моменту должно лежать не менее 10% от стоимости новостройки.

Кроме того, застройщикам придется платить по 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия в компенсационный фонд. В общем и целом затраты самого застройщика на возведение долевого жилья могут вырасти до 40% от общей стоимости проекта. По мнению ряда экспертов, эти правила заставят многих игроков навсегда уйти с рынка.

Следует заметить, что разговоры о скорой смерти долевой модели на региональном уровне ведутся уже давно. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в июле 2017 года за запрет долевого строительства выступили глава Башкортостана Рустэм Хамитов и мэр Красноярска Эдхам Акбулатов.

Однако на данный момент реализация такого запрета невозможна. По данным Минстроя РФ, сейчас в России через договоры долевого участия продается более 80% жилья. Свердловские эксперты, к которым ранее обратилось за комментариями "Уралинформбюро", также настроены в этом смысле скептически. Так, по мнению обманутых дольщиков и пайщиков Екатеринбурга и Челябинска, в случае резкого запрета долевой модели строители, тут же будут взвинчены цены, а банкиры увеличат процентную ставку по кредитам.

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