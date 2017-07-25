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Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"24 июля в 14:52

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На Урале за нее встали горой.

Ряд российских чиновников на днях выступили с требованием запретить долевое строительство как таковое. Среди них — глава Башкортостана Рустэм Хамитов и мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, сообщает ТАСС.

По мнению противников "долевки", застройщики должны строить дома на заемные в банках средства, а затем продавать жилье покупателям. Такой способ снизит риски для граждан, желающих купить жилье в новостройках, остаться и без денег, и без крыши над головой.

"Уралинформбюро" решило выяснить отношение строителей, экономистов, политиков и дольщиков Урала к столь категоричной инициативе.

Юрий Чумерин, директор Союза Стройиндустрии Свердловской области:

Чтобы жилье было доступным, люди должны получать большую зарплату. Но таких у нас мало, всего 18% населения. Приобрести "бюджетное" жилье имеют возможность еще меньше: около 5%. Взять банковскую ипотеку, либо воспользоваться накопительной схемой для приобретения квартиры способны от силы 40% населения. Плюсы "долевки" как раз в том, что она дает возможность большому числу граждан вложить деньги в свое будущее жилье без необходимости оплачивать банковский кредит. Я думаю, сегодня в России надо шире внедрять накопительные схемы. Тогда потенциальных покупателей жилья у нас было бы в два раза больше, чем сегодня.

Дмитрий Ионин, депутат Законодательного собрания Свердловской области:

"Я слабо верю, что это возможно (отменить долевую модель строительства жилья — прим. ред.). Если запрещать что-то из боязни, что могут обмануть, тогда проще запретить все. Надо решать вопросы и разрабатывать действенные механизмы страхования рисков дольщиков. Я вот сейчас нахожусь в Камышлове, беседую с группой обманутых дольщиков, которые и жилья не получили, и еще остались должны — и не понимаю, почему правоохранительные органы закрывают глаза на эту ситуацию.

Сергей Бидонько, депутат Государственной Думы РФ, экс-министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области:

С точки зрения здравого смысла это совершенно неприемлемо. Это подорвет строительную отрасль. Без средств граждан стройка сегодня осуществляться не может. Вопрос в другом: как защитить дольщиков? Мы вот на днях в третьем чтении приняли закон о компенсационных фондах в долевом строительстве — как раз чтобы подстраховать эту категорию граждан. Вопрос ужесточения контроля со стороны государства и разработка механизмов компенсации рисков — это как раз то, что нужно. А запрещать долевое строительство ни в коем случае нельзя.

Максим Марамыгин, директор Института финансов и права УрГЭУ:

Это крайне неразумное заявление. Запрет "долевки" будет выгоден прежде всего банковской сфере: даст возможность банкам увеличить проценты по ипотечным кредитам. Но это же и повысит стоимость квартир, потому что застройщик вынужден будет брать на реализацию проектов дорогие кредиты, платить повышенные проценты и вкладывать стоимость этих процентов в цену каждого квадратного метра жилья. Раз уж наше государство решило во все вмешиваться, пусть тогда оно и возьмет на себя контрольные функции - следит за выполнением обязательств застройщика. А то этот контроль пока что носит декларативный характер.

Евгений Артюшенко, пайщик ЖК "Первый Николаевский" (Екатеринбург):

Есть в этой инициативе и разумное зерно, и неразумное тоже. Я представляю, как отреагируют строители на запрет "долевки": они просто взвинтят ценник, а банкиры — процентную ставку по кредитам. Сегодня долевое строительство — самый дешевый способ приобрести жилье. Но это, к сожалению, еще и небезопасный способ, все это прекрасно осознают. Если бы каждый дольщик умел самостоятельно анализировать эти риски, доля обманутых была бы значительно меньше.

Евгения Селявко, дольщик ЖК "Академ Riverside" (Челябинск):

Для нашей экономики запрет "долевки" нереален. Я согласна с тем, что предлагают для решения нашей проблемы власти Челябинской области: обязать банки на государственном уровне выдавать застройщикам дешевые кредиты на постройку многоэтажных жилых домов, чтобы они на эти деньги строили объект, а к долевому участию начинали приглашать граждан уже на финальной стадии.

Беседовал Евгений СУСОРОВ

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