Минстрой России запретит строить дома ИЖССегодня в 10:39
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Выше 20 метров.
Правительство РФ установило "потолок" по высоте индивидуальных жилых домов — не более 20 метров. Кроме того, дома ИЖС запрещено делить на квартиры или блок-секции, сообщает пресс-служба Минстроя России.
Соответствующие изменения содержатся в законопроекте, разработанном федеральным Минстроем. Кроме ограничений по высоте и планировке, они также регулируют его площадь. Если она превышает 500 квадратных метров, застройщику следует разработать проект и отдать его на экспертизу. Если объект меньше 500 "квадратов", достаточно направить уведомление в органы местного самоуправления.
Еще одна важная новелла, изложенная в законопроекте, касается, расширения функций органов стройнадзора. Они получают право проводить проверку объектов площадью до 500 квадратных метров. Это сделано для того, чтобы пресечь практику незаконного строительства многоквартирников на землях ИЖС. Ранее объекты такого рода исключались из компетенции строительного надзора, что сильно затрудняло последующий снос "самостроя", на который застройщик успевал оформить право собственности.
При этом вносятся некоторые послабления в отношении законопослушных "самостройщиков". Так, отныне сносу не будут подлежать дома, на которые ранее оформлены соответствующие согласования и разрешения, но лишь в том случае, если собственник участка не знал об ограничениях, действующих в отношении его земельного участка.
Но такая постройка должна быть приведена застройщиком в соответствие с градостроительными требованиями, предупреждает пресс-служба Минстроя РФ со ссылкой на главу ведомства Михаила Меня.
Следует добавить, что в Екатеринбурге практика строительства многоквартирников на землях ИЖС приводила к громким скандалам и судебным разбирательствам, а в ряде случаев и к уголовным делам. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в феврале 2017 года был осужден на 6 лет колонии строгого режима за мошенничество в строительной сфере застройщик Владимир Воробьев. В период с 2009 по 2013 год он возвел на землях ИЖС 22 многоквартирных дома, 4 из которых администрация Екатеринбурга определила к сносу.
В результате действий Воробьева пострадали, по разным оценкам, от нескольких десятков до нескольких сотен граждан, купивших в этих домах квартиры. Восемь из них теперь требуют признать их обманутыми дольщиками, снять арест с участков и построенных на них домов. Следует напомнить, что 12 сентября 2017 года Свердловский областной суд пошел навстречу требованиям граждан и снял арест с земельных участков и долей в собственности Воробьева, а также его личного автомобиля.
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