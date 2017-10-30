Весной 2018 года.

Значительный участок Шарташского лесопарка в ближайшие полгода будет переоборудован в сеть велосипедных и пешеходных дорожек. Об этом сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на единый портал госзакупок.

Заказчиком работ по благоустройству зеленой зоны Шарташа выступила областная Дирекция лесных парков. Конкурс будет проведен в два этапа. Первый завершится 17 ноября, второй — 12 декабря 2017 года. Стартовая цена составляет 8 миллионов 86 тысяч рублей.

Согласно конкурсной документации, потенциальному подрядчику предстоит до 31 марта 2018 года расширить существующую в лесопарке автомобильную дорогу, создать непрерывную сеть велодорожек и пешеходных зон, организовать безбарьерную среду и снабдить ее системой "интуитивной" навигации.

В общей сложности проектируемый велосипедный и пешеходный маршрут на территории лесопарка составит почти восемь километров, а ширина велодорожек — три метра. По всей их протяженности будут размещены малые архитектурные формы и система декоративной подсветки.

Следует отметить, что работы по благоустройству Шарташского лесопарка Дирекция лесных парков начала в августе 2017 года. Был объявлен аукцион на проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, в частности, вырубке аварийно-опасных деревьев. Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель Алексей Пьянков.

Тогда же состоялось заседание координационной комиссии по развитию парка под председательством первого вице-премьера Свердловской области Алексея Орлова. На нем были озвучены планы по реконструкции Шарташского лесопарка.

Предполагается, что в ходе благоустроительных работ на территории парка будут организованы пять въездов, перехватывающие парковки для автомобилей, стоянки для велосипедов, сеть пешеходных дорожек с качественным покрытием, спортплощадки и зоны для занятий водными видами спорта.

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