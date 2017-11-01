На достройку "Оптимиста".

Свердловское агентство по ипотечному жилищному кредитованию (САИЖК) начало работу с дольщиками многострадального первоуральского долгостроя ЖК "Оптимист". Судьбу жилого комплекса обсудили 1 ноября в ходе заседания межведомственной координационной комиссии по проблемам дольщиков и пайщиков, передает "Уралинформбюро".

В обсуждении проблемы приняли участие министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, директор САИЖК Александр Комаров, представители администрации и прокуратуры Первоуральска, сообщает региональный департамент информационной политики.

По словам Александра Комарова, уже утвержден план мероприятий, который даст возможность благополучно завершить строительство "Оптимиста", не дожидаясь банкротства застройщика - компании "БЗСКСтройИнвест". Это позволит не растягивать на долгие годы процесс привлечения нового инвестора на проблемную площадку.

"Первое, мы должны получить согласие каждого дольщика на то, что застройщиком станет САИЖК. После этого каждый участник долевого строительства должен подписать дополнительное соглашение к существующему договору о переносе сроков завершения строительства дома. Это большая и кропотливая работа", – предупредил директор агентства.

В данный момент достройки "Оптимиста" дожидается 96 дольщиков. Из них уже 22 человека дали согласие на кандидатуру САИЖК в качестве нового застройщика и подписали необходимые документы.

Строительство ЖК "Оптимист" началось в 2015 году. Дольщики должны были получить свои квартиры летом нынешнего года. Но средства у застройщика закончились, и стройка встала. По оценке экспертов САИЖК, на сегодняшний день возведена только пятая часть конструкций.

Как ранее сообщало "Уралинфомбюро", летом 2017 года прокуратура Свердловской области возбудила против застройщика уголовное дело: его подозревают в хищении средств 70 дольщиков. А в октябре 2017 года областное правительство решило выделить САИЖК дополнительную субсидию в размере 200 миллионов рублей на решение проблем обманутых дольщиков Первоуральска.

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