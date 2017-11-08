МУГИСО решило сдать в аренду землю у "Кольцовского дворика"07 ноября в 18:39
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Чтобы добавить долгострою привлекательности.
Фонд имущества Свердловской области ищет арендатора для земельного участка, расположенного по соседству с долевым долгостроем "Кольцовский дворик". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно аукционной документации, участок будет выделен победителю торгов в аренду сроком на 108 месяцев. Аукцион был организован в сентябре 2017 года МУГИСО для "создания дополнительной инвестиционной привлекательности" проблемного участка. Стартовая стоимость контракта составляет 10,5 миллиона рублей.
Следует напомнить, что ЖК "Кольцовский дворик" — один из самых знаменитых в Екатеринбурге долевых долгостроев, расположенный в Кольцово в границах улиц Авиаторов, Ракетная и Спутников. Его возведением занималась компания "Диарт-Урал". В 2016 году стройка была заморожена из-за отсутствия финансирования. Из пяти запроектированных домов к настоящему моменту не построен ни один.
В рядах дольщиков, пострадавших от действий застройщика, на данный момент числится 458 человек. Однако официально они пока не включены в соответствующий областной реестр . Как сообщила "Уралинформбюро" одна из дольщиц Наталья, причина в том, что "Кольцовский дворик" не попадает под действие ни старой, ни новой версий закона о защите обманутых дольщиков. Кроме того, отмечает она, на счете "Диарт-Урал" по невыясненным причинам регулярно фиксируется прирост средств. "Поэтому минстрой не может нас включить в список", — посетовала женщина.
По словам собеседницы агентства, в судьбе "Кольцовского дворика" на данный момент нет никаких перемен к лучшему. "Строители выходят на объект только когда к нам приезжает министр (глава областного минстроя Михаил Волков — прим. ред.), а потом опять все выдыхается", — заявила Наталья.
Сегодня в качестве потенциального инвестора проблемной стройки областные власти называют компанию "Спецсургутжелезобетонстрой". Согласно информации, размещенной на сайте регионального минстроя, для возобновления работ на объекте привлечен также новый генеральный подрядчик — ООО "АВМ-Групп".
После этого МУГИСО издало приказ №2019 об организации торгов по аренде соседнего участка. Однако, по словам дольщиков "Кольцовского дворика", на этот аукцион до сих пор не заявилось ни одного участника.
Вложившиеся в стройку горожане не исключают, что единственным его участником станет как раз "Спецсургутжелезобетонстрой", предложенный в качестве нового инвестора прежним застройщиком - компанией "Диарт-Урал".
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