Но быстро передумал.

Свердловские депутаты приступили к активной фазе обсуждения проекта бюджета региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 8 ноября документ рассмотрели представители комитета по соцполитике, комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике, а также комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству, передает корреспондент "Уралинформбюро".

По данным областного минфина, в доходной части бюджета на 2018 год насчитывается 209,8 миллиарда рублей, на 2019 - 216,7 миллиарда рублей, на 2020 – 226,4 миллиарда. Потратить в следующем году планируется 221,2 миллиарда рублей, 148 миллиардов из которых направят на социалку.

Поддержку библиотек, проведение концертов, выставок и спектаклей оценили в 2 с лишним миллиарда рублей. 2,5 миллиарда в текущей версии проекта бюджета предусмотрели на реконструкцию футбольного поля в Ирбите, крытый каток в Кушве, возведение Ледовой Арены в Екатеринбурге и подготовку к чемпионату мира по футболу.

На соцполитику из бюджета Среднего Урала чиновники предлагают потратить 68,2 миллиарда рублей, 57,3 миллиарда – на сферу образования (включая строительство новых и реконструкцию старых школ в муниципалитетах и увеличение зарплат педагогам). Еще почти 18,5 миллиарда рублей запланированы на здравоохранение (в числе прочего - на строительство поликлиники в Красноуфимске и роддома в Верхней Пышме, а также на лекарства для льготников и транспортировку пациентов на процедуры гемодиализа).

На нужды территориального фонда обязательного медстрахования (ТФОМС) в следующем году из областной казны средства выделять не планируют - источником финансирования, как предполагается, станет только бюджет федерального фонда, из которого региону перепадет около 2 миллиардов рублей. Среди основных статьей расходов – обновление автопарка и оборудования службы скорой помощи, а также увеличение заработной платы всех категорий медработников.

Во время обсуждения расходов на здравоохранение депутат ЗакСо Евгений Зяблицев вновь попросил включить в решение комитета траты на одну из поликлиник Екатеринбурга.

"Давайте внесем в проект бюджета 300 миллионов рублей на запуск поликлиники №1. Ради нее когда-то закрыли поликлиники в отдаленных территориях, но новое здание сегодня до сих пор стоит без обещанного нового медоборудования, а люди вынуждены пользоваться слугами платных клиник", - напомнил парламентарий о простаивающем несколько лет медучреждении на улице Декабристов.

Между там, на комитете по промышленной и инновационной политике Заксобрания Свердловской области, внимательно выслушав все статьи предстоящих расходов, директор департамента информатизации Алексей Рукавишников предложил свой способ пополнения казны. Заработать он намерен на штрафах, полученных с помощью системы видео- и фотофиксации нарушений ПДД. На ее работу в 2018 году заложено 399 миллионов рублей, но этого чиновнику показалось мало.

"Если сейчас заложить к этой сумме еще дополнительных 580 миллионов рублей, то под конец года мы соберем с автомобилистов 973 миллиона рублей штрафов, который пойдут в бюджет", - подсчитал Рукавишников.

Его идею депутаты восприняли без энтузиазма, предложив предприимчивому чиновнику посоветоваться с ГИБДД. Однако в решение комитета, на всякий случай, предложение внесли.

Самое же жаркое обсуждение главного финансового документа региона состоялось на комитете по жилищной политике: почти час депутаты спорили с министром строительства Свердловской области Михаилом Волковым.

Шквал недовольства на чиновника обрушился после того, как он, назвав строительство жилья для сирот "самой дефицитной позицией", сообщил, что в 2018 году в областном бюджете на эти цели запланировано 850 миллионов рублей - примерно на треть меньше той суммы, которую потратили в 2017 году.

Первым экономией на детях, оставшихся без родителей, возмутился единоросс Виктор Якимов. Волков в ответ заявил, что если бы сирот на Среднем Урале не было, то и вопрос о крыше над их головой так остро бы не стоял: "В Свердловской области нарастает число детей-сирот. Причины этого кто-то пытался осознать?".

На этом, однако, дискуссия не прекратилась. Якимов припомнил министру 1,5 миллиона квадратных метров построенного в регионе жилья, которое до сих пор не реализовано. "Получается, что треть от всего построенного в 2016 году не продана?", - несколько раз поинтересовался парламентарий, а затем упрекнул оппонента в том, что на Среднем Урале не развит рынок арендного жилья и не существует регионального закона, который бы регулировал эту сферу.

"Ну, давайте тогда распустим министерство строительства", - в сердцах бросил Волков, но сразу же взял себя в руки и заявил, что арендный вариант использования жилплощадей не выгоден бюджету. Для того, чтобы представить застройщикам землю, пояснил министр, к ней нужно подвести коммуникации, что, как правило, накладно.

Споры членов комитета и чиновников закончились решением внести в проект бюджета на 2018 год предложение по увеличению финансирования строительства или покупки квартир для детей-сирот.