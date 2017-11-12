На развитие концессий в ЖКХ.

Перевести предприятия ЖКХ в Свердловской области на концессионную модель мешает два фактора: тарифные ограничения, установленные госрегулятором, и высокие расходы на содержание сетей, отданных в концессию частникам.

Об этом рассказали участники круглого стола, состоявшегося 10 ноября в рамках первого международном научно-практическом форума "Жилищно-коммунальное хозяйство и качество жизни в ХХI веке: экономические модели, новые технологии и практики управления". Корреспондент "Уралинформбюро" побывал на этом мероприятии.

Концессии в сфере ЖКХ для Среднего Урала уже не новшество: на данный момент заключено 32 концессионных соглашения в 21 муниципальном образовании региона. Под "присмотр" частников передано 4 600 объектов коммунальной инфраструктуры. Как сообщил начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры областного Минэнергетики и ЖКХ Степан Глазырин, положительный эффект налицо: на 30% сократились аварии на "концессионных" сетях, потери ресурса стали меньше в 1,3 раза.

По мнению областного замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицына, концессионная модель — единственно реальный вариант спасения изношенной коммунальной инфраструктуры, лежащей на балансе муниципалитетов Свердловской области. Другой вопрос, как ее внедрить максимально безболезненно для населения и самих концессионеров.

Отличие заграничных концессий от наших заключается в том, что в странах Евросоюза нет органов госрегулирования тарифов. Там оперируют понятием "справедливой цены", и если антимонопольный орган выяснит, то концессионер необоснованно поднял тарифы для пользователей, у него могут отобрать лицензию.

В России же за тарифами в ЖКХ строго бдит государство. В конце каждого года оно устанавливает предельный индекс роста цен на воду, электричество, тепло и газ. Потребители, конечно, довольны, а вот поставщики ресурсов недоумевают: как покрыть "вилку" между их реальными расходами на производство и транспортировку услуги и теми копейками, что заплатили граждане согласно квитанции?

Судя по всему, концессия должна стать компромиссным вариантом решения этой коллизии. С одной стороны, бизнесмен, взявший на баланс бывшие муниципальные сети сроком на 20-40 лет, имеет право назначать свою цену за предоставляемые услуги, исходя из реальных понесенных затрат на ремонт и эксплуатацию оборудования.

С другой стороны, облбюджет будет выделять муниципалитетам (собственникам сетей) ежегодную субсидию на покрытие расходов концессионера, чтобы он не шибко задирал ценник. По словам Кислицына, в 2018 году на эти цели областная казна выделит сотни миллионов рублей. В роли получателей выступят 10 муниципалитетов региона.

Положительным опытом внедрения концессии в коммунальную сферу поделились с участниками круглого стола представители двух муниципалитетов, ставших в 2016 году пилотными площадками для эксперимента: Режевского ГО и Каменск-Уральского. Так, в Реже муниципальные власти заключили концессионное соглашение на 30 лет с компанией, никогда прежде не занимавшейся проблемами ЖКХ. Тем не менее, ТСК "Реж", по мнению замглавы администрации Режевского ГО Александра Качурина, справилась с задачей на отлично.

Взяв под крыло крупную котельную, 12 теплопунктов и 59 километров квартальных сетей, концессионер вложил в их модернизацию 29 миллионов рублей, заменил аварийный участок протяженностью 1 километр, свел к минимуму аварии на трассах, увеличил мощность системы водоподготовки, снизил теплопотери на 10%. К 2019 году компания собирается (опять же нас свои деньги) построить еще одну котельную. При этом тарифы за пользование услугами компании не превысили предельный индекс на 2017 год, установленный для Свердловской области.

Проблема в том, что уже на сегодняшний день расходы концессионера на "апгрейд" сетей и теплопунктов превысили заданный лимит: вместо 10 миллионов, запланированных на 2017 год, ТСК "Реж" потратило на ремонт и обслуживание хозяйства 17 миллионов рублей. Для него спасение дырявой режевской "коммуналки" — никакой не источник дохода, а сплошные убытки.

В Каменск-Уральском власти поступили проще: отдали сети в концессию предприятию, которое ими занималось и ранее. До 2014 года сетевая компания сама заключала тарифные соглашения с потребителями и получала деньги за услуги. Теперь ситуация изменилась: денежные потоки от потребителей идут прямиком на производителей тепловой энергии, Красногорскую и Синарскую ТЭЦ. В ведении концессионера остались лишь 500 километров сетей, которые она чинит и эксплуатирует опять-таки за свой счет.

Недополученный доход компании при этом составил 108 миллионов рублей. В итоге роста тарифов в Каменск-Уральском избежать не получилось: в 2017 году он составил 12,7%, то есть на 7,7% выше, чем в среднем по Свердловской области. Только таким образом концессионер смог если не погасить, то хотя бы свести к минимуму свои издержки по эксплуатации каменских сетей.

Важным подспорьем для снижения затрат концессионеров могли бы стать долгосрочные банковские кредиты. Например, "коробочное решение", предложенное Уральском банком Сбербанка РФ. Согласно этой модели, банк выдает концессионеру 70% суммы концессионного соглашения сроком на 15 лет — но выдает под реализацию конкретных задача, например, ремонт котельных.

При этом банкиры строго контролируют целевое использование кредита. А чтобы у заемщика не возникало соблазна сжульничать, банк получает в залог 100% акций концессионера. В любом случае для каждой конкретной концессии муниципальным и областным властям придется разрабатывать отдельную схему, считает Андрей Кислицын.

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