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Екатеринбургский долгострой спасет "мистер Х"Сегодня в 17:19

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Старый инвестор умыл руки.

Для многострадального долгостроя "Кольцовский дворик" в Екатеринбурге найден новый инвестор. Его имя пока не разглашается, но настроен он решительно и готов зайти на стройку при любом результате анализа технической и экономической ситуации, сообщает областной департамент информационной политики.

Радостная новость была озвучена 9 ноября на встрече дольщиков с главой областного Минстроя Михаилом Волковым. Министр сообщил, что переговоры с потенциальным инвестором уже состоялись, и тот заинтересовался недостроенными домами на улице Ракетной. Волков подчеркнул, что новая компания зарекомендовала себя на строительном рынке Екатеринбурга как надежный застройщик, справляющийся как с отдельными объектами, так и с комплексным освоением территории.

По словам чиновника, план-график строительных работ на площадке "Кольцовского дворика" будет готов ориентировочно через две недели. Тогда же состоятся очередная встреча дольщиков с главой ведомства. Сами дольщики тоже пока не в курсе, кто их таинственный новый застройщик. В беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" они сообщили, что предыдущий инвестор, "Спецсургутжелезобетонстрой", отказался от участия в проекте.

Ранее "Уралинформбюро" рассказало о готовящихся торгах по земельному участку, расположенному по соседству с "Кольцовским двориком". Фонд имущества Свердловской области собирался сдать эту землю в аренду для "создания дополнительной инвестиционной привлекательности" проблемного участка.

Стартовая стоимость контракта составляла 10,5 миллиона рублей. Аукцион был назначен на 9 ноября, однако так и не состоялся. Причины срыва торгов в аукционной документации на сайте Фонда не названы.

Следует напомнить, что ЖК "Кольцовский дворик" — один из самых знаменитых в Екатеринбурге долевых долгостроев, расположенный в Кольцово в границах улиц Авиаторов, Ракетная и Спутников. Его возведением занималась компания "Диарт-Урал". В 2016 году стройка была заморожена из-за отсутствия финансирования. Из пяти запроектированных домов к настоящему моменту не построен ни один. В рядах дольщиков, пострадавших от действий застройщика, на данный момент числится 458 человек.

Ранее по теме:
МУГИСО решило сдать в аренду землю у "Кольцовского дворика"

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