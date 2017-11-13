Площадки для благоустройства.

Жителям Екатеринбурга предстоит выбрать территорию города для комплексного благоустройства на 2018-2022 годы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии, сообщает "Уралинформбюро".

В списке территорий, приложенном к постановлению, значится 44 площадки, включая набережную Верх-Исетского пруда, участок набережной Исети от Куйбышева до парка Маяковского, площадь 1905 года, площадь Обороны, Вознесенскую горку, несколько парков и скверов.

Голосование по выбору площадки будет проводиться в форме анкетного опроса. Предложения будут приниматься до 15 декабря. Кроме того, до конца 2017 года муниципалитет планирует провести комплексное благоустройство 14 дворовых территорий уральской столицы.

"Апгрейд" городских территорий будет вестись в рамках реализации федерального проекта "Формирование современной городской среды". Он предусматривает выделение более 20 миллиардов рублей на преобразование городских территорий. В Екатеринбурге для осуществления этого проекта до конца 2017 года будет принята муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2018-2022 годы".

Следует напомнить, что работы по благоустройству одной из знаковых общественных территорий Екатеринбурга — набережной Исети от Малышева до Куйбышева — уже начались. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", там планируется высадить свыше 180 новых саженцев и 430 старых деревьев и кустарников. Кроме того, на набережной появятся новые пешеходные дорожки и искусственные холмы, детское игровое оборудование, скамейки, урны и павильоны.

Концепция благоустройства набережной Исети является коллективным плодом фантазии сразу двух архитектурных бюро: екатеринбургской "Осы" и московской "Стрелки". Проект был вынесен на общественное обсуждение трижды: в мае, июне и июле 2017 года. Окончательный вариант реконструкции и благоустройства набережной был представлен горожанам в сентябре на площадке перед Ельцин-Центром.

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