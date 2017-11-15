И "головняками" с землей.

Проект строительства в Цыганском поселке еще одного высотного микрорайона может привести к транспортному коллапсу и создаст проблемы для нынешних владельцев земли, отведенной под застройку. Такой вывод сделали 14 ноября участники публичных слушаний, организованных областным Минстроем, сообщает "Уралинформбюро".

Слушания по проекту застройки треугольника между улицами Московской, Амундсена и Расковой собрали почти 200 человек. Как сообщалось ранее, в роли застройщика этой территории выступает АО "Земельный ресурс", известное строительством ЖК "Московский квартал".

Проект предполагает возведение десяти многоквартирных высоток, четырех образовательных объектов, торгового центра и сети паркингов общей вместимостью 2 250 мест. Жилой комплекс будет рассчитан на проживание 6 000 человек, а его площадь составит 180 тысяч квадратных метров.

Представитель проектной организации Оксана Симакова сообщила, что также проект предполагает строительство крупного торгово-развлекательного центра и школы на 1 100 мест. Возведением школы займется администрация Екатеринбурга. Запланирован и ввод в строй двух встроенных детских садов общей вместимостью 225 мест.

Для передвижения жителей внутри района предусмотрен пешеходный бульвар, проложенный с севера на юг. По замыслу разработчиков, полностью микрорайон будет готов к 2025 году.

Однако участники слушаний не удовлетворились этими обещаниями. Они опасаются, что высотный жилой массив перегородит движение между Центром и Юго-Западом, так как в нем не предусмотрены сквозные транспортные проезды. Их тревогу разделяет урбанист Владимир Злоказов, известный участием в разработке провальной транспортной реформы Екатеринбурга. Он предложил проектировщикам переделать дорожную схему будущего микрорайона, пробив проезд от улицы Циолковского до улицы Громова.

В противном случае неизбежны пробки на пересечении Московской и Щорса, куда в случае превращения Циолковского в тупиковую улицу будет "сливаться" весь трафик с Московской и Фурманова. Также, по мнению Злоказова, на территории микрорайона необходима еще одна широкая пешеходная аллея.

Еще один аспект, волнующий местных жителей, связан с процедурами выкупа земельных участков. Как пояснил участникам слушаний представитель "Земельного ресурса" Дмитрий Захаров, статус участка можно узнать в органах кадастрового учета. Он пообещал, что застройщик будет выкупать земельные участки у собственников согласно закону. На данный момент уже семь собственников оформили договоры продажи своих участков "Земельному ресурсу".

Однако жители Цыганского поселка не уверены, что с ними рассчитаются по справедливости. У многих из них сегодня нет правоустанавливающих документов на земельные участки и строения, на них расположенных.

"Корректной информации о планах застройщика у нас тоже нет, — посетовал в беседе с "Уралинформбюро" хозяин одного из обреченных к сносу домов Алексей. — Мы встречаемся с соседями и делимся новостями, кого собираются сносить, кому сколько заплатили за землю, и кого "кинули".

Дом Алексея был куплен его мамой в 1971 году и впоследствии передан сыну в дар. Теперь Алексей тревожится, сможет ли он узаконить пристрой, который возвел на своем участке за время владения домом. Однако, несмотря на сомнения, большинство участников слушаний проголосовали за проект "Земельного ресурса".

Следует добавить, что в данный момент освоением Цыганского поселка занимается несколько строительных компаний. Так, в марте 2017 года был вынесен на общественное обсуждение проект компании "Брусника" по застройке крупного участка в границах улиц Шаумяна -Московской - Фурманова - Чкалова - Обувщиков. Застройщик планирует снести частные дома и возвести высотки от 7 до 17 этажей. Общая площадь застраиваемой территории составит 2,1 гектара.

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