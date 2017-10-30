Екатеринбургский застройщик снесет "царство наркобаронов"Сегодня в 13:04
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В Цыганском поселке.
В Цыганском поселке на месте частного сектора появится еще одни жилой комплекс общей площадью 180 тысяч квадратных метров. Проектная документация размещена на сайте областного Минстроя, передает "Уралинформбюро".
Застройщиком территории выступает АО "Земельный ресурс", известное строительством ЖК "Московский квартал". Проект предполагает возведение десяти многоквартирных высоток, четырех образовательных объектов, торгового центра и сети паркингов общей вместимостью 2 705 мест. Жилой комплекс будет рассчитан на проживание 6 000 человек. Публичные слушания по застройке данной территории состоятся 14 ноября в ДК "Железнодорожников".
План будущего квартала высоток размещен на сайте областного Минстроя. Фото: minstroy.midural.ru.
Угол Цыганского поселка между улицами Амундсена и Московской в 90-е годы снискал печальную славу царства наркобаронов. В частности, один из криминальных особняков располагался на улице Тельмана. Согласно плану застройщика, на его месте будет жилая многоэтажка.
Следует добавить, что в данный момент освоением Цыганского поселка занимается несколько строительных компаний. Так, в марте 2017 года был вынесен на общественное обсуждение проект компании "Брусника" по застройке крупного участка в границах улиц Шаумяна -Московской - Фурманова - Чкалова - Обувщиков. Застройщик планирует снести частные дома и возвести высотки от 7 до 17 этажей. Общая площадь застраиваемой территории составит 2,1 гектара.
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