Построить "Большой Екатеринбург" мешает федеральный законСегодня в 14:06
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Уверен Чернецкий.
Федеральный закон 131-ФЗ, регулирующий деятельность органов местного самоуправления, морально устарел и требует принципиального пересмотра. Об этом на общероссийском форуме "Города России – 2030", открывшемся 15 ноября в Екатеринбурге, заявил бывший мэр уральской столицы, член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий.
Главной темой форума стали проблемы стратегического развитие городов. По мнению сенатора, в этом плане муниципальная власть сегодня имеет куда меньше возможностей, чем в 2003 году, когда создавался стратегический план развития Екатеринбурга. Это выражается прежде всего в ужесточении бюджетных условий и снижении возможностей муниципалитетов в сфере налогового регулирования. Кроме того, органы МСУ ограничены в решении вопросов медицины, соцзащиты и управления земельными ресурсами (большинство этих полномочий перешли в ведение региональной власти), сообщает корреспондент "Уралинформбюро".
Таким образом, полномасштабное стратегическое планирование развития городов возможно только при определяющем участии "регионалов" — вплоть до обязательного согласования генпланов городов на областном уровне. При ином раскладе органы МСУ планируют свою деятельность только в рамках имеющихся полномочий и источников финансирования, посетовал Чернецкий.
Чтобы выйти из этого юридического клинча, областным властям необходимо планы развития региона "состыковывать" с планами развития муниципалитетов, создать эффективную систему контроля и обратной связи. "Это нуждается в немедленной реализации", — считает экс-глава Екатеринбурга.
Сами же муниципалитеты нужно разбить по группам в зависимости от уровня их социально-экономического развития и для каждой группы сформировать типовую "дорожную карту". При этом следует помнить, что в Свердловской области сегодня имеются муниципалитеты, которые по экономическим причинам не могут сами разработать стратегию.
Изменения нужно внести и в федеральное законодательство, прежде всего - в федеральный закон 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления". Его создатели не учли главного тренда муниципальной стратегии сегодняшнего дня: процесса создания крупных городских агломераций, уверен Чернецкий.
"Проблематика агломераций проработана плохо, — отметил он. — Нужен федеральный закон, который регламентировал бы отношения между членами агломерации, ее бюджет, программы ее развития и модели взаимодействия властей при ее создании".
По словам сенатора, наилучший выход из положения в сложившейся ситуации — включение в закон принципов агломерационной модели, проработка прав и обязанностей членов агломерации, а также источников финансирования такой территории.
"Я согласен, что создание агломераций — это столбовая дорога, которая должна быть законодательно обеспечена", — заявил Чернецкий. При этом он признался, что в агломерацию как добровольное объединение городов "верит плохо", а сам является сторонником единого муниципального образования с жесткой административной структурой.
Общероссийский форум "Города России – 2030": перекрестки возможностей" проходит в Екатеринбурге уже во второй раз. Его участники в течение двух дней обсудят модели и перспективы пространственного развития городских территорий, "новой индустриализации" и модернизации традиционных отраслей промышленности мегаполисов, проблемы сохранения и развития моногородов, гармонизации городской среды, экологии и транспортной сети.
Также в рамках форума планируется провести заседание Ассоциации городов Урала, на котором ее члены собираются обсудить и поддержать заявку Екатеринбурга на проведение международной выставки ЭКСПО-2025.
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Зачем народу этот большой Екатеринбург????? Чинарям. понятно, надо больше и больше власти, они ненасытны до власти. А вот народу зачем?????ответить
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