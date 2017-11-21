Для переселенцев из аварийного фонда.

Свыше 2 600 домов, построенных для переселенцев из аварийного жилья в 2017 году, были возведены с нарушениями. Тревожные показатели были озвучены замглавы Минстроя России Андреем Чибисом на заседании наблюдательного совета Фонда развития ЖКХ, передает "Уралинформбюро".

По словам чиновника, большое количество некачественных новостроек было выявлено в ходе проверок жилинспекций в регионах, мониторинга СМИ и социальных сетей.

По данным федерального Минстроя, за 2017 год были устранены строительные недочеты в 2 096 домах, попавших в реестр ведомства. Еще 509 домов остается на контроле. Чибис поручил региональным госжилинспекциям до конца 2017 года еще раз проверить реестр недостатков, сверить его с реальным положением дел и уточнить сроки устранения каждого подтвержденного недочета.

В общей сложности с 1 октября по 10 ноября 2017 года в регионах России были расселено 168,35 тысячи квадратных метров аварийного жилья. 58 субъектов федерации полностью завершили реализацию программы, еще 25 регионов завершают расселение запланированного объема.

Следует отметить, что реализация федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья завершилась 1 сентября 2017 года. Согласно этому документу, в период с 1 января 2014 года по 1 сентября 2017 года регионы должны были расселить 10,8 миллиона квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в среднем по стране она выполнена на 94%. При этом всего 18 субъектов смогли выбиться в "отличники", выполнив программу на 100%. В Свердловской области больше всего замечаний по качеству новостроек для отселенцев было высказано в адрес Екатеринбурга, Верхней Синячихи, Верхней Пышмы, Невьянска и Артемовского.

Ранее по теме:

Российские регионы не справились с расселением аварийных домов