Оставив без жилья целый "город".

Эксперты Общероссийского народного фронта подвели итоги реализации федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья, которая завершилась 1 сентября 2017 года. По данным общественников, в среднем по стране она выполнена на 94%, передает "Уралинформбюро".

В числе "двоечников" – республики Тыва и Карелия, Забайкальский край и Саратовская область, где программа выполнена менее чем на 75%. Нового жилья не дождались 52,5 тысячи человек, проживающих в аварийных домах общей площадью 617 тысяч "квадратов". По словам руководителя центра ОНФ "Народная экспертиза" Виктора Рожкова, это сравнимо с населением целого города.

Стоит напомнить, что с 1 января 2014 года по 1 сентября 2017 года регионы должны были расселить 10,8 миллионов квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года. В 16 российских субъектах темпы реализации программы оказались ниже среднероссийского.

Проблем хватает и в тех регионах, где программа формально выполнена. Общественники отмечают, что с момента ее запуска целевые показатели менялись 4 раза. Если в начале программы в целом по стране предполагалось расселить 11,4 миллиона "квадратов", то в последней "редакции" их число сократилось до 10,8 миллиона.

Таким образом, плановые показатели снизились на 5% для 52 регионов. Больше всего сократился план расселения для Астраханской (на 57%) и Амурской областей (на 53%), Карачаево-Черкессии (на 48%) и Чукотского АО (на 40%),

В ОНФ отмечают, что изменение показателей стало существенным подспорьем для регулярно срывающих планы регионов. А 18 субъектов благодаря этому смогли выбиться в "отличники", выполнив программу на 100%.

"Тем регионам, которые не выполнили план, и которым это сошло с рук, все равно так или иначе придется в дальнейшем довести до конца переселение своих жителей из аварийного жилья. Только теперь к программе по расселению из аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года, прибавятся дома, объявленные аварийными уже после 2012 года – всего по стране такого жилья уже насчитывается 10,5 миллионов квадратных метров", - заключил Виктор Рожков.

Стоит напомнить, что в Свердловской области в поле зрения правоохранительных и надзорных органов попадали разные муниципалитеты из-за проволочек в реализации федеральной программы и финансовых махинаций. В их числе – Екатеринбург, Верхняя Синячиха, Верхняя Пышма, Невьянск, Артемовский и другие.

Летом 2017 года глава региона Евгений Куйвашев предложил передать на областной уровень часть полномочий по переселению свердловчан из ветхого и аварийного жилья. По его оценке, не все муниципалитеты сегодня справляются с этими обязанности.

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