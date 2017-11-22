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Екатеринбургу предрекли появление собственного "Сколково"21 ноября в 18:50

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Главное - заполучить ЭКСПО-2025.

Трамвайная линия "Екатеринбург-Верхняя Пышма" в обозримой перспективе будет "закольцована" на Широкую Речку и ВИЗ-Правобережный. С таким прогнозом выступил в передаче "Открытая студия. Екатеринбург" на телеканале "41-Домашний" вице-мэр Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.

"Проект уже реализуется, сделана трасса, происходит отселение. Мы надеемся, что через 2 года проект будет реализован", - заявил чиновник. По словам Корюкова, это даст возможность не только жителям Верхней Пышмы, но и Екатеринбурга найти новое место работы и повысить свою профессиональную квалификацию.

"Переток населения сегодня идет в разные стороны, не только в Екатеринбург", — считает вице-мэр. Говоря о будущем Екатеринбургской агломерации, он предрек Арамилю судьбу крупного логистического центра, Верхней Пышме и Уралмашу — центров развития высокотехнологичной промышленности, а району Академическому — центра науки и медицины.

Широкая Речка и ВИЗ-Правобережный (в случае победы Екатеринбурга в конкурсе на право проведения ЭКСПО-2025) могут, по мнению Корюкова, стать ядром для создания "Сколково №2", передает "Уралинформбюро".

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