Но не по экономическим причинам.

Минстрой России прогнозирует рост цен на жилье в случае отказа от долевого строительства и перехода к проектному банковскому финансированию. Стоимость нового жилья уже через три года может вырасти на 5-7%, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на выступление замминистра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина.

"Уралинформбюро" обратилось к экспертам в сфере недвижимости за комментариями по этой теме.

Говорить о том, что цены на "квадрат" в новостройках после отмены долевки непременно взлетят, пока рано, считает аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

"Логика коллег, которые прогнозируют рост цен, слишком прямолинейная. Очевидно, что вырастет сметная стоимость строительства, и застройщики попытаются переложить затраты на покупателя. Но уровень цен определяется не только структурой и объемом затрат на проект, но и возможностями покупателей, уровнем конкуренции и объемом предложений на рынке. Чтобы цены поднялись, должно сократиться предложение и вырасти спрос", — пояснил Хорьков.

Следует отметить, что разговоры об отмене долевого строительства идут с лета 2017 года. Уже тогда ряд экспертов предрекали неизбежный взлет цен в случае уничтожения "долевки". Так, по мнению директора Института финансов и права УрГЭУ Максима Марамыгина, удорожание строительства неизбежно хотя бы потому, что застройщик, лишившись дольщика, будет вынужден брать на реализацию проектов дорогие кредиты, платить повышенные проценты и вкладывать стоимость этих процентов в цену каждого квадратного метра жилья.

Следует отметить, что, по словам Никиты Стасишина, индекс роста цен на жилье после отмены долевых моделей строительства будет во многом зависеть от размера ставки рефинансирования и ключевой ставки Центробанка РФ. Однако зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Болотин не видит связи между этими факторами. По его мнению, ключевую роль в этом процессе сыграет скорее уровень инфляции, причем низкая инфляция несет больше рисков для строительной сферы, чем высокая.

"Наш бизнес все время ждет, когда инфляция снизится, боится роста цен. А надо бояться, что цены остановятся, — заявил Болотин в беседе с корреспондентом агентства. — При гиперинфляции экономика живет, при дефляции замирает. Для строительной отрасли такая остановка означает смерть".

Как пояснил представитель Уральского банковского союза, ключевую ставку Центробанка тоже нельзя назвать определяющим фактором в вопросе ценообразования. Поскольку есть вероятность, что к концу года установленная Центробанком так называемая "тарговая" инфляция упадет с нынешних 4% до 3%, ключевая ставка тоже может снизиться.

А это, в свою очередь, может снизить и стоимость банковских кредитов, в том числе и на строительные цели. "Так что я не понимаю, с чего цены вдруг вырастут. А если и вырастут, значит, кто-то где-то недоплачивает. Хотелось бы понять, кто", — признался Болотин.

Сами дольщики Екатеринбурга по-разному прогнозируют дальнейшее развитие событий на строительном рынке. К примеру, нынешний председатель ЖСК "Первый Николаевский" Евгений Артюшенко летом 2017 года тоже предрекал удорожание квадратного метра в случае отмены долевого строительства. Более того: по его мнению, банкиры при этом могут поднять процентную ставку по кредитам.

Дольщик Вадим Яремчук из Первоуральска (известный долевой долгострой ЖК "Оптимист") настроен более спокойно. "Цены, конечно, поднимутся, потому что большие компании станут строительными монополистами, а у малых компаний нет таких денег, чтобы строить многоквартирные дома. Но это не остановит покупателей. Возможно, когда строители столкнутся с тем, что их квартиры не берут из-за дороговизны, им придется снизить стоимость. У них нет выбора: строить-то надо!", — уверен он.

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