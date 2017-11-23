Свердловский бюджет споткнулся о самбоСегодня в 10:48
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Считая расходы на спортобъекты.
На завершение строительства шести крупных спортивных объектов на Среднем Урале в 2018 году будет выделено 682 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов. Об этом сообщил заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Игорь Дубровин на заседании рабочей группы регионального Заксобрания по вопросам формирования расходов областного бюджета на реализацию госполитики в строительном комплексе.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Заксобрания Свердловской области, среди приоритетных объектов для бюджетного ассигнования значатся екатеринбургские ледовая арена и стадион "Калининец", лыжные базы в Ирбите, Тугулыме и Нижней Салде, крытый каток в Кушве.
Дополнительно при балансировке будет рассмотрена заявка Верхней Пышмы на строительство Дворца самбо общей стоимостью 558 миллионов рублей. Муниципалитет попросил дополнительно учесть в расходных полномочиях на 2018 год 210 миллионов рублей. Присутствовавший на заседании министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт предложил взять по этому объекту "паузу". При этом он напомнил, что самбо является одним из самых "титульных" видов спорта в регионе.
Также в ходе рассмотрения поступивших предложений было принято решение поддержать и учесть при балансировке проекта бюджета строительство лыжной базы в селе Трифоново Пышминского городского округа. Ее сметная стоимость около 13,9 миллиона рублей.
Среди спортивных сооружений, требующих реконструкции, замминистра назвал стадион "Металлург" в Каменске-Уральском, где находится центр подготовки спортивных сборных команд по техническим видам спорта. В случае получения дополнительных доходов областного бюджета на этот стадион будет выделено 292,8 миллиона рублей.
Другой "Металлург", расположенный в Серовском ГО, также ожидает реконструкция. Сметная стоимость работ – 72,3 миллиона рублей. А в Талицком городском округе будет приведен в порядок стадион "Колос".
Кроме того, рабочая группа рассмотрела заявки Карпинска, Артемовского, Березовского и Сысертского ГО. Речь идет о подготовке проектной документации на строительство ФОК в поселке Монетном и лыжероллерной трассы под Сысерью, а также реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса и лыжной базы "Снежинка".
Стоит напомнить, что на том же заседании обсуждалось строительство и реконструкция школ и детских дошкольных учреждений. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", решено дополнительно профинансировать соответствующие проекты в Новой Ляле, Алапаевске, Верхней Пышме, Кировграде, Сухом Логу, Каменске-Уральском, Кушве, Ревде, Первоуральске и Екатеринбурге.
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