И пользе эксклюзивных договоров.

Уральская палата недвижимости (УПН) просит президента РФ Владимира Путина защитить рынок жилья от возвращения в 1990-е годы. Главе государства было адресовано соответствующее открытое письмо, сообщает "Уралинформбюро".

Речь идет о давнем споре между УПН и Управлением федеральной антимонопольной службы Свердловской области, касающемся так называемых эксклюзивных риелторских договоров.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в апреле 2017 года представители УФАС инициировали проверку УПН по жалобе некоего Михалева И.И. Заявитель посчитал, что система эксклюзивных договоров (когда реализацией конкретной квартиры занимается только один риелтор) нарушает права других членов УПН. УФАС также усмотрело в этой практике нарушение Закона о защите конкуренции.

"Заключение "эксклюзивного договора" риэлторскими компаниями - это распространенная практика не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Совместно принятые риэлторскими компаниями решения, которые год от года могут меняться и совершенствоваться, ни в коей мере не являются картельным сговором. Наоборот, такие решения способствуют созданию цивилизованного и безопасного рынка недвижимости", — уверяют уральские риелторы Владимира Путина.

По их мнению, руками УФАС некие неведомые силы пытаются вернуть отрасль к хаосу и недобросовестной конкуренции 1990-х годов. В то время как главными целями эксклюзивных договоров, на которые ополчился антимонопольный орган, является предупреждение так называемых "двойных продаж", когда одна квартира продается одновременно несколькими агентствами, подчеркивают представители УПН.

Проведя аналогии со сталинскими временами, когда по анонимному доносу устраивались поиски "врагов народа", авторы обращения заверили президента РФ, что к самой форме эксклюзивных договоров, которые заключают члены УПН, у антимонопольной службы претензий нет — ибо эта форма соответствует действующему законодательству РФ.

Следует отметить, что ранее УПН в поисках справедливости обратилась сначала в головную контору ФАС в Москве, а затем в Арбитражный суд Свердловской области. По словам представителей Палаты, президиум ФАС России заступился за риелторов и отменил решение свердловского Управления. Однако суд первой инстанции оставил аналогичное требование УПН без удовлетворения. В беседе с "Уралинформбюро" президент УПН Ирина Зырянова пообещала не опускать руки и добиться кассационного и надзорного рассмотрения иска Палаты.

"В любом случае мы убеждены в собственной правоте, ведь смысл существования профессиональных объединений — это защита интересов всех компаний, входящих в эти гильдии", — заявляют риелторы в письме к Путину.

Ранее по теме:

Екатеринбургские риелторы пророчат возвращение 90-х

Риелторы обжаловали "эксклюзивное" решение свердловского УФАС

Уральских риелторов обвинили в ненужном "эксклюзиве"