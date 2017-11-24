"Золотую лепешку" Заводовского-Погребинского оценили в 23,4 миллиардаСегодня в 18:16
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Строить начнут в 2018 году.
Торгово-транспортно-пересадочный узел рядом со станцией метро "Ботаническая", уже прозванный в народе "золотой лепешкой", начнут строить в середине 2018 года. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании "Малышева 73".
В состав ТТПУ войдут новый Южный автовокзал, перехватывающие парковки и торговые помещения. На территории узла также предусмотрено размещение остановочных пунктов общественного транспорта: городской электрички, метро, автобусов и троллейбусов. Площадь зданий составит 300 тысяч квадратных метров, а всего комплекса - 19,9 гектара.
По словам представителей застройщика, стоимость реализации проекта составит 400 миллионов долларов (в пересчете на рубли - 23,4 миллиарда). В данный момент идет работа над проектно-сметной документацией, в которой в числе прочих участвуют эксперты из Германии.
Как пояснил совладелец "Малышева 73" Игорь Заводовский, в процессе строительства ТТПУ компания будет опираться на опыт реализации аналогичных проектов за рубежом. Кроме того, будет учтен опыт строительства ТРЦ "Гринвич", к которому, как известно, также приложил руку этот застройщик.
Следует напомнить, что летом 2016 года концепция развития ТТПУ была согласована на градсовете Екатеринбурга. Как ранее писало "Уралинформбюро", в ходе обсуждения проекта многие архитекторы высказывали претензии к внешнему виду торгово-транспортного комплекса. Одни сравнили его с блином, других покоробил пафосный золотой фасад. При этом бывший глава Екатеринбурга, сенатор Аркадий Чернецкий признал, что у города нет возможности разместить весь предложенный разработчиком функционал в каком-либо другом месте уральской столицы.
Куда более острой критике подвергли проект участники публичных слушаний в январе 2017 года. В частности, жители "хрущевок", расположенных в зоне будущей стройки, жаловались, что застройщик выкупает их квартиры по цене ниже рыночной.
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