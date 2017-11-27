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Екатеринбургскую мельницу ожидает демонтажСегодня в 10:21

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Внутренних конструкций.

Симановскую мельницу на улице Челюскинцев ожидает реставрация и приспособление под современные нужды. Соответствующий акт историко-культурной экспертизы подготовлен реставраторами из Челябинска, сообщает "Уралинформбюро".

Экспертная документация размещена на сайте областного Управления по охране и использованию объектов культурного наследия. Она предусматривает полный демонтаж современных внутренних конструкций здания, включая железобетонный каркас, перекрытия, лестницы, лестничные клетки и перегородки.

Вместо них планируется установить новый монолитный железобетонный фундамент, колонны, плиты перекрытия, лестнично-лифтовые шахты и инженерные сети. Проектом также предусмотрена реставрация фасадов с восстановлением архитектурного облика мельницы в начале ХХ века, сохранением объемов, надстроенных при реконструкции 1980-90-е годы.

Заказчиком экспертизы выступила Первая архитектурно-производственная мастерская. Согласно замыслам проектировщиков, здание мельницы будет переоборудовано под жилой дом. В уровне первых двух этажей, объединенных в единый этаж, предлагается разместить общественные пространства: ресторан и библиотеку.

Симановская (которую также называют Макаровской) мельница была построена в конце XIX века. Она принадлежала городскому голове, известному предпринимателю-мукомолу Илье Симанову. В 1904 году Симанов обанкротился и вынужден был продать мельницу своим конкурентам, братьям Макаровым.

В советскую эпоху здание мельницы стало частью Свердловского мукомольного завода. В 80-х годах прошлого века памятник был реконструирован: надстроен пятый этаж над историческим объемом мельницы, изменена внутренняя планировка, появился встроенный железобетонный каркас.

В начале "нулевых" завод прекратил работу. В 2014 году новый собственник площадки снес элеватор, расположенный на территории мельницы. Год спустя градсовет Екатеринбурга рассмотрел проект УГМК-Холдинга, который предусматривает строительство здесь жилого комплекса с одновременной реставрацией здания мельницы.


Симановскую мельницу (на фото слева) ожидает превращение в жилой дом. Фото:makarovsky.pro.

Строительство жилого квартала на месте мукомольного завода стартовало в 2017 году. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в мае строители приступили к демонтажу крыши одного из поздних пристроев, выходящих на Олимпийскую набережную.

Следует отметить, что реставрация памятника задумана в рамках строительства жилого комплекса "Макаровский квартал", которое ведет на данном участке "УГМК-Холдинг". Генеральным подрядчиком проекта выбрана группа компаний "Астра". По замыслу застройщика, там до 2021 года будет возведено 15 жилых корпусов. Первый дом предполагается сдать в IV квартале 2018 года.

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