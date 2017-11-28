При посредничестве КРСУ.

Корпорация развития Среднего Урала в 2019 году получит из регионального бюджета почти 1,5 миллиарда рублей на строительство конгресс-холла в составе международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО". Указанная сумма будет оформлена как взнос в уставный капитал АО "Уральский выставочный центр", сообщает "Уралинформбюро".

Условия субсидирования проекта изложены в изменениях, внесенных правительством региона в конце ноября 2017 года в программу управления госсобственостью и приватизации госимущества Свердловской области.

Возведением конгресс-холла общей площадью 41,6 тысячи квадратных метров будет заниматься "Синара-Девелопмент". По предварительным оценкам, строительство обойдется в 3,5 миллиарда рублей. Сдать в строй объект, включающий многофункциональный зал на 4000 мест, 8 конференц-залов и 7 залов для переговоров, должны в конце 2019 года.

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