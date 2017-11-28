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Екатеринбургская овощебаза №4 попала под молотокСегодня в 18:52

  • Текст

Ее продадут 23 декабря.

Скандальная екатеринбургская овощебаза №4 будет продана на аукционе 23 декабря. Информация о торгах размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, передает "Уралинформбюро".

В роли организатора аукциона выступает ООО "Бизнес-Проект". Согласно документам, с молотка будут пущены принадлежащий овощебазе комплекс зданий на улице Завокзальной, включая офисы и складские помещения, а также земельные участки под ними.

Общая площадь торгуемого надела составляет 7 тысяч квадратных метров, а стартовая цена овощебазы №4 превышает 335 миллионов рублей.

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