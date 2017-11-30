Средний Урал будет платить за стройку 2 года.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали передачу 409 миллионов рублей из регионального бюджета на строительство конгресс-холла Международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО". Решение было принято на заседании комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЗакСо, средства будут переданы АО "Корпорация развития Среднего Урала". Кроме того, на эти же цели в 2019 году корпорация получит из региональной казны 1,49 миллиарда рублей.

И.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Александр Породнов подчеркнул, что аналогов строящемуся комплексу в России немного, и с точки зрения проведения деловых мероприятий ему нет цены. По словам чиновника, все перспективы использования объекта отражены в бизнес-плане проекта.

Возведением конгресс-холла общей площадью 41,6 тысячи квадратных метров будет заниматься "Синара-Девелопмент". Сдать в строй объект, включающий многофункциональный зал на 4 000 мест, 8 конференц-залов и 7 залов для переговоров, должны в конце 2019 года.

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