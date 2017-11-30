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"Умный" бюджет Екатеринбурга одобрен жителямиСегодня в 18:04

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Единогласно.

Главный финансовый документ уральской столицы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов прошел публичные слушания. Бюджет был одобрен единогласно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Общий объем расходов на следующий год - 37,4 миллиарда рублей, больше половины из которых (66,2%) потратят на социальную сферу.

Так, 18,6 миллиарда рублей отправится на образование, 3,7 миллиарда - на социальную политику, более 2 миллиардов рублей – на ЖКХ. Еще 975 миллионов выделят на здравоохранение, и 130 миллионов рублей - на охрану окружающей среды.

"Бюджет традиционно социальный. Мы выдерживаем это направление уже более 5 лет", - отметил замглавы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.

По его словам, город договорился с правительством Свердловской области о стабильном перечислении почти 1,5 миллиардов рублей на ремонты дорог.

Как сообщалось ранее, бюджет Екатеринбурга на следующий год получился "умным" - на образование будет потрачена почта половину от общего объема расходов города.

Ранее по теме:
Половину бюджета Екатеринбурга пустят на образование

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