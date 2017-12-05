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Свердловские банкиры предлагают спасать стройку облигациямиСегодня в 15:10

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После отказа от "долевки".

Переход от долевых схем строительства к проектному финансированию может облегчить использование облигационных займов. С такой инициативой выступил 5 декабря зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

Как пояснил банкир в беседе с "Уралинформбюро", для реализации этой схемы необходимо задействовать пенсионные фонды, которые будут покупать облигации у банков, а банки вырученные с продажи деньги направят на предоставление строительных кредитов. "В процентах такой кредит выйдет дешевле", — уверен Болотин.

Стоит напомнить, что замена "долевки" на проектное финансирование строительства была предложена в ноябре президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее с подобной инициативой выступил федеральный Минстрой. В отличие от долевого строительства, когда деньги в проект инвестируют будущие жильцы, проектное финансирование предполагает получение застройщиком банковского кредита, с которого он потом будет выплачивать проценты.

При этом Евгений Болотин дал понять, что "проектная модель" по зубам только крупным компаниям. "Малых" застройщиков, скорее всего, она заставит уйти с рынка. Таким образом, строительную отрасль в ближайшее время может ожидать монополизация "китами". Смягчить эту стадию развития стройиндустрии может только строгое антимонопольное законодательство, считает банкир.

Кроме того, высока вероятность удорожания квадратного метра для потребителя. Но точные цифры роста цен пока сложно спрогнозировать. Более всего пострадают кошельки тех потребителей, кто будет покупать готовое жилье.

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