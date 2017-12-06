С земли.

Работы на проблемном долевом долгострое ЖК "Оптимист" (г. Первоуральск) возобновятся, как только САИЖК официально вступит в права застройщика объекта. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Перспективы завершения объекта обсуждались 5 декабря на встрече дольщиков и инвестора с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. По словам начальника управления инвестиционно-строительных работ Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) Сергея Фадеева, эксперты разрешили достраивать "Оптимист".

В настоящее время идет работа по заключению допсоглашений с дольщиками о смене застройщика. Стоит напомнить, что ранее в этой роли выступала компания "БЗСК-Инвест". Но в 2015 году средства у застройщика закончились, стройка была заморожена. На сегодняшний день возведена только пятая часть конструкций.Как ранее сообщало "Уралинформбюро", летом 2017 года прокуратура Свердловской области возбудила против застройщика уголовное дело: его подозревают в хищении средств 70 дольщиков.

Чтобы помочь достройке "Оптимиста", в октябре 2017 года областное правительство приобрело в казну 200 миллионов обыкновенных акций САИЖК общей номинальной стоимостью в 200 миллионов рублей. На эти деньги новый инвестор собирается завершить строительство многострадального долгостроя.

"Прошу, как можно быстрее выходить на стройку. Алгоритм решения вопроса определен, дорожная карта составлена, необходимое финансирование на окончание строительства дома мы обеспечим", - призвал представителей САИЖК Евгений Куйвашев.

Дольщики "Оптимиста" в беседе с "Уралинформбюро" подтвердили, что до конца года деньги на достройку дома должны поступить на счета САИЖК. "Сложность в том, что земля, на которой строится "Оптимист", сегодня под арестом, поэтому САИЖК и не может вступить в права застройщика", — пояснили они.

По словам собеседников агентства, 20 декабря должно состояться судебное заседание, на котором "БЗСК-Инвест" и банк-кредитор "Инвестторгбанк" должны заключить мировое соглашение. После этого арест с земли будет снят, и стройка возобновится.

Другая проблема заключается в том, что сам "Инвестторгбанк" в данный момент находится в состоянии санации, Дольщики опасаются, что из-за этого мировое соглашение сорвется, а это, в свою очередь, может отодвинуть вступление САИЖК в права застройщика на неопределенный срок. "Если 20 декабря они это соглашение не подпишут, мы "уходим" в следующий год, а там законодательство может поменяться", — пояснили дольщики.

Однако юристы САИЖК в беседе с "Уралинформбюро" заверили, что смотрят на перспективы мирового соглашения с "осторожным оптимизмом". "Главное, чтобы арест с земли был наконец снят, — пояснили они. — Иначе Росреестр не зарегистрирует переход прав (от старого застройщика к новому — прим. ред.)". По их словам, сложная ситуация с банком-кредитором не означает каких-то проблем для мирового соглашения: "Инвестторгбанк" существует как юридическое лицо и вполне правомочен решать такие вопросы.

Ранее по теме:

Свердловское правительство спасет обманутых дольщиков

САИЖК ждет согласия первоуральских дольщиков